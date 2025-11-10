ドット絵職人が『けものフレンズ』“シーサーバル”を描いてみた！ 2人が向かい合って拳をコツンとするポーズがとってもかわいい

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【描いてみた】ピクセルアートでシーサーバル【メイキング】』というwellwichさんの動画です。

けものフレンズのシーサーバルをピクセルアートで描きました。

【描いてみた】ピクセルアートでシーサーバル【メイキング】

『けものフレンズ』のシーサーバルをピクセルアートで描くメイキング動画が公開されています。制作者はドット絵職人のwellwichさんです。

まずシーサーバル・レフティの目から描き始めます。そこから髪、顔、腕、体、足へとだんだんと絵を広げていきます。途中で大きさを変更することはもちろんありません。それでもキャンバスにぴったりと収まっていきます。

ピクセルアートは制約との戦いです。この極小キャンバスの中でキャラクターの個性をどう描き分けるかが勝負となります。とくに難しいのは目ですが、シーサーバル・ライトとシーサーバル・レフティを見比べてみると、ほとんど同じでした。そのため、左右を反転させることで簡単に描き上げることができました。

続いて沖縄風の背景を描き、そこにシーサーバルを配置したら完成です。向き合った二人が、拳をコツンと合わせるポーズがとてもかわいらしいです。

書き始めてからわずか16秒で「もうかわいいw」との声があがるほどの良作となっています。メイキングをすべて見たい方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

可愛いww

すっごーい！

文／高橋ホイコ