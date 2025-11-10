¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¡¡¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡15¡¢16Æü¤Ë´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¹Åç¤ÈÎý½¬»î¹ç¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤ÏÌîÂ¼Í¦¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¤ÏÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢À¾¸ýÄ¾¿Í¡Ê³ÚÅ·¡¢¾¾»³¿¸Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢¿¹±ºÂçÊå¡Ê¹Åç¡Ë¤È¤Ä¤Ê¤°¡£
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ÅçÀï¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡1¡¡±¦¡¡²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÊÃæÆü¡Ë
¡¡2¡¡Æó¡¡ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë
¡¡3¡¡Ãæ¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡¡4¡¡»Ø¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë
¡¡5¡¡Í·¡¡¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë
¡¡6¡¡º¸¡¡À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
¡¡7¡¡»°¡¡Â¼ÎÓ°ìµ±¡Ê³ÚÅ·¡Ë
¡¡8¡¡Êá¡¡ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡¡9¡¡°ì¡¡º´¡¹ÌÚÂÙ¡Ê¹Åç¡Ë
¡¡¡¡¡¡Åê¡¡Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë