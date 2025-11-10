ファイターズは１１月９日で秋のキャンプを打ち上げ、清宮幸太郎選手がファンの前で来シーズンへの力強い思いを語りました。



１０月３１日から本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで始まった秋のキャンプ。



最終日の９日はおよそ１万２５００人のファンが集まりました。



投手陣は、鹿部町出身の伊藤大海投手や山粼福也投手、達孝太投手らが少し強度を上げたキャッチボールを行い、コーチとフォームを確認する姿も見られました。





守備では、内野守備練習常連の清宮幸太郎選手と野村佑希選手が最終日もノックを受け、守備力強化に努めていました。打撃では、水谷瞬選手が柵越えを披露し観客をわかせると、守備練習を終えた清宮幸太郎選手も何度もスタンドにボールを運ぶ姿を見せました。練習の最後には選手を代表して清宮選手から締めの挨拶がありました。（清宮幸太郎選手）「ファンの皆様、僕たちが集中して取り組める環境をつくっていただきありがとうございました。そしてたくさん声をかけていただきありがとうございました。選手のみなさん、ペイペイドームのあの光景はもう見飽きたと思います。来年ここでリベンジするためにも、このキャンプで見つけた課題や練習にこのオフしっかりと向き合って、一回りも二回りも大きく成長した姿で、また名護であいましょう。来年絶対に日本一とります！！」９日間におよぶ秋のキャンプはファンとのハイタッチで終わり、選手たちはここからおよそ３か月弱のオフに入ります。