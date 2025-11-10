秋田県と新潟県で９日、クマによる被害が３件あり、４人が負傷した。

秋田県では麻酔銃による緊急銃猟も実施された。

９日午前６時５分頃、秋田県五城目町馬場目の民家敷地内で、外に出た住人女性（７８）がクマ（体長約１メートル）に襲われ、顔などを引っかかれた。悲鳴を聞いて家の中から駆けつけた娘（５０）も、左太ももを引っかかれた。県警五城目署によると、クマはそのまま立ち去った。

秋田県美郷町小荒川の民家では９日午前６時半頃、男性（８３）が玄関を出たところでクマと鉢合わせし、顔を引っかかれた。県警大仙署によると、別のクマ１頭も付近におり、２頭は現場から立ち去った。

９日午前７時１５分頃には、新潟県新発田市向中条の民家敷地内で、住人の６０歳代男性が茂みから出てきたクマに脇腹を引っかかれた。搬送時、男性に意識はあった。クマは体長約１メートルの成獣とみられる。県警新発田署はパトカーで周辺を巡回し、注意を呼びかけている。

一方、秋田県美郷町土崎の千畑小学校では９日午前８時５０分頃、校庭の木にクマ（体長約８０センチ）が登っているのを近くの住民が発見した。約３時間その場にとどまっていたため、町は緊急銃猟を実施。麻酔銃で眠らせた後、駆除した。