グッチ×ヒグチユウコ、日本限定コラボ新アイテム発表 「不思議な生き物たちが住む魔法の森」全6カテゴリー・42アイテム
グッチは10日、アーティスト・ヒグチユウコ氏との2025年コラボレーションによる日本限定コレクションの第3章を発表。13日より公式オンラインショップにて先行発売し、20日より全国のショップで発売する。
【画像】グッチ×ヒグチユウコ、日本限定コレクション
今回のコレクションのために、ヒグチ氏は、不思議な生き物たちが住む魔法の森を舞台にしたイラストを新たに描き下ろした。ヒグチ氏のキャラクターであるひとつめちゃんをはじめ、木馬や森の精、遊びに訪れた猫のBoとBorisの姿も描かれている。
グッチが魅惑的な世界にインスピレーションを得たとし、レザーグッズ、ソフトアクセサリー、ライフスタイル アイテム、ウェアまで、全6カテゴリー42アイテムからなるコレクションを誕生させた。
森とその住人たちは、グッチを象徴するバンブーハンドル付きトートバッグ「グッチ ダイアナ」（ミディアムとスモールの2サイズ）をはじめ、ウォレット、キーケース、ミニバッグ、シルクスカーフなどに生き生きとした表情を添えている。BoとBorisは新たな装いでチャームとして登場するほか、星型のコインケースやレザーケース入りのトランプにも描かれている。さらに本コレクションではウェアを一部のグッチショップで展開し、ジャケット、ブラウス、フーディー、Tシャツなど、シーズンを問わず活躍するアイテムを取り揃える。
本コレクションのアイテムはすべて、BoとBorisのペーパーチャームとメッセージカード、さらにシーズナルデザインのショッパーがセットになったホリデーシーズン限定のスペシャルパッケージで提供する。
また、グッチ銀座ほか、一部店舗で購入した人には、ヒグチ氏が描いた森と生き物たちのステッカーセットをプレゼントする。数量限定につきなくなり次第終了。
また、今夏に登場したヒグチ氏デザインによる猫のキャラクターの刻印でレザーグッズをパーソナライズできるサービスや、大阪のグッチ ジャルディーノで提供されているヒグチ氏の作品からインスピレーションを得たオリジナルカクテルも引き続き楽しめる。
【画像】グッチ×ヒグチユウコ、日本限定コレクション
今回のコレクションのために、ヒグチ氏は、不思議な生き物たちが住む魔法の森を舞台にしたイラストを新たに描き下ろした。ヒグチ氏のキャラクターであるひとつめちゃんをはじめ、木馬や森の精、遊びに訪れた猫のBoとBorisの姿も描かれている。
森とその住人たちは、グッチを象徴するバンブーハンドル付きトートバッグ「グッチ ダイアナ」（ミディアムとスモールの2サイズ）をはじめ、ウォレット、キーケース、ミニバッグ、シルクスカーフなどに生き生きとした表情を添えている。BoとBorisは新たな装いでチャームとして登場するほか、星型のコインケースやレザーケース入りのトランプにも描かれている。さらに本コレクションではウェアを一部のグッチショップで展開し、ジャケット、ブラウス、フーディー、Tシャツなど、シーズンを問わず活躍するアイテムを取り揃える。
本コレクションのアイテムはすべて、BoとBorisのペーパーチャームとメッセージカード、さらにシーズナルデザインのショッパーがセットになったホリデーシーズン限定のスペシャルパッケージで提供する。
また、グッチ銀座ほか、一部店舗で購入した人には、ヒグチ氏が描いた森と生き物たちのステッカーセットをプレゼントする。数量限定につきなくなり次第終了。
また、今夏に登場したヒグチ氏デザインによる猫のキャラクターの刻印でレザーグッズをパーソナライズできるサービスや、大阪のグッチ ジャルディーノで提供されているヒグチ氏の作品からインスピレーションを得たオリジナルカクテルも引き続き楽しめる。