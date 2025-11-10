木原稔官房長官は10日の会見で、黄川田仁志沖縄北方担当大臣を注意したことを明らかにした。

【映像】「一番やっぱり外国に近い」と発言する黄川田大臣（実際の映像）

黄川田大臣は8日に北海道根室市の納沙布岬から北方領土を視察した際、記者から感想を聞かれ「やっぱり近いということで。私は今回で5回目ですので。やっぱり一番日本の端というか、端というと失礼なのかもしれないけど、東に。南もそうですし、一番やっぱり外国に近いところですから、それはやっぱり目で感じるというのは大切だと思いますので。あとでも話しますけどやっぱり若い人たちになるべく足を運んで、この距離感をしっかり見てほしい」と発言していた。

このことについて記者から「北方領土をロシア領と認めたと受け取られかねない発言だが、政府の受け止めは？」と聞かれた木原官房長官は、「黄川田大臣からご指摘の発言があったことは承知をしております。もとより北方領土はわが国固有の領土であり、政府としてはその立場に基づき北方領土問題に取り組んでいるところであります。ご指摘の発言がこうした立場に誤解を招きかねないものであったことを踏まえ、私からも発言がありました8日当日に黄川田大臣に対して、閣僚として日頃の言動には一層緊張感を持つよう注意をした。引き続き北方領土問題につきましては全力で取り組んでまいります」と答えた。

記者からさらに「今回の発言は国内外に誤った認識として受け取られる可能性もあるが、黄川田大臣が現在の職にとどまることは適切か？」と問われると木原長官は、「黄川田大臣の発言の真意につきましては大臣ご自身が説明するべきものであります。先ほども述べましたけれども大臣に対しましては既に私から誤解を招きかねないものであったことを踏まえて注意をしたところでありまして、黄川田大臣にはこうした点を踏まえつつ引き続き職務にまい進していただきたいと考えております」と答え、更迭は否定した。

（『ABEMA NEWS』より）