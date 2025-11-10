お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。11月4日の放送では、アルバイト先やお笑い業界における、上下関係について取り上げた。

リスナーから「昔はアルバイト先の上司に逆らいがちだった」というしくじりエピソードが届く。

メールは「二人はアルバイト先の上司に言い返したことはあるか？」という質問でしめられていたが……

滝沢「俺らの時代は、パワハラっぽいものも多かったからね。上下関係が強いというか。（偉そうにされるたび）腹が立ったりはしてたけど」

西堀「俺、道路の舗装のアルバイトやってたじゃん。20代前半で現場に入ったころ、意地悪な人多かったよ」

滝沢「あのころ、なんであんなにみんな意地悪だったんだろうな？」

西堀「あと、みんな荒かった。今の俺が年を取ったから、（荒っぽいと）感じないだけじゃないよな」

滝沢「今の人はみんな優しいよね。俺は営業っぽいアルバイトをしてたことがあるけど、契約を取れないとブチギレられるの。『ここから飛び降りろ！』とか言われたことあるもんね。怖いよな～。当時21歳か22歳くらいだったから、世間は怖いんだって震え上がってたわ」

少し昔の、厳しい人間関係について思い返す二人。

アルバイトだけではなく、芸人人生でも様々な『怖い思い』をしてきたという。

西堀「今の芸人が一番いいんじゃない？ 先輩からも怒られないし」

滝沢「俺は怒るっていうのもいいとは思うけどね。（中略）言われないと悪いところもそのままになっちゃうし」

時代も変わり、お笑い芸人同士でも「後輩を怒鳴り散らす」ような関係は減っているという。

マシンガンズの二人も、後輩にツラくあたることは、今ではほとんどないそうだが……

西堀「逆に今、なんだったら後輩を怒鳴る？」

滝沢「ええ～、なんだろうな？」

西堀「俺は（怒鳴るというより）失望する可能性がある。『なんだその返しは！』とか」

滝沢「それはある。あるよ」

二人は後輩による「丸1日返信がこない」「ネタ中に何かハプニングを起こされる」などの困った場面でも、キレて怒鳴る気にはなれないと語った。