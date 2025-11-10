¾¾»³Àé½Õ¡ÖÉû¼óÅÔ»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¢ªÁ«ÅÔ¹½ÁÛ¤òÈäÏª¡¢¸õÊäÃÏ¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¡Ö²¶¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬9Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¾ò·ï¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÁ«ÅÔ¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçºå¤òÉû¼óÅÔ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹½ÁÛ¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âçºå¤Ã¤Æ´ØÀ¾ÃÏ¶è¤ÎÅÔ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ê¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢º£¤µ¤é¤½¤ÎÆüËÜ¤ÎÉû¼óÅÔ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ê¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ê¤é»¥ËÚ¡¢ÅìËÌ¤Ê¤éÀçÂæ¡¢´ØÅì¤Ê¤éÅìµþ¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æºë¶Ì¤È¤«¤Ê¡£¿·³ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÌÎ¦3¸©¤Ç¤Ï¶âÂô¡¢¤½¤·¤Æ²£ÉÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤í¡©¡¡¤½¤·¤ÆÂçºå¡¢ÆÃ¤ËÂçºå¤Î¾ì¹ç¤ÏµþÅÔ¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅÔ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤·¡£Ãæ¹ñÃÏÊý¤À¤Ã¤¿¤é¹Åç¡¢¶å½£¤ÏÊ¡²¬¡£¤ß¤ó¤ÊÉû¼óÅÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉû¼óÅÔ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£²¶¤Ï¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¤Ç¤¹¤ÍÁ«ÅÔ¡¢ÅÔ¤ò¤É¤³¤«¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡×¤È°ìµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤È°¦ÃÎ¸©¤ÎÀÅ²¬¸©¤ò·ë¤ó¤À¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¼óÅÔ¤ò°Ü¤½¤¦¤È¡£¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤«¤é²¿¤«¤éÁ´Éô¡¢¤½¤³¤Ë¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤âÎÁÄâ¤Ç¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆËèÆüÀ¯¼£¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÅÔ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Éû¼óÅÔ¤Ë¤Ï»¿À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£