¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Æ£×Á°ÅÄÂçÁ³¤¬àÌµ¼Âá¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Î¥¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯Àï¤Î¤³¤È¡£Á°ÅÄ¤Ï£²¡½£°¤Î¸åÈ¾£³£³Ê¬¤Ë¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¼Ô¤Î£Í£Æ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ø¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ë¤¤¤Ã¤¿¸å¡¢Æ±Áª¼ê¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼ç¿³¤Ï¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¾ðÊó¤ò°·¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ã£Å£Ì£Ô£Ó¡¡£Á£Ò£Å¡¡£È£Å£Ò£Å¡×¤Ï¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤Ï¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¥×¥ì¥¹¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¼«¤éÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¼ç¿³¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ï¤Ê¤¼¤«¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÈ½Äê¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡È½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢£²¡½£°¤Î¸åÈ¾£´£°Ê¬¤Ëº£µ¨£´ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£´¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£