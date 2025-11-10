今日10日の午後はまるで「冬の天気分布」です。北陸から北の日本海側を中心に雨や雪が降り、雷を伴う恐れもあります。一方、関東から九州にかけては晴れるところが多いですが、冷たい風が強まり、昼間も少しヒンヤリ感じられそうです。

「西高東低」の気圧配置 冬の天気分布に

昨日広く雨を降らせた前線や低気圧は離れ、西に高気圧、東に低気圧の「西高東低」。冬によく見られる気圧配置に変わっています。縦じま模様の等圧線の間隔もやや狭く、各地で風が強まるでしょう。またこの風に乗って、上空には寒気が流れ込む見込みです。特に北海道の上空1500メートル付近にはマイナス6℃以下の寒気(平地で雪の目安)が次第に流れ込むでしょう。

今日10日は北陸から北の日本海側で雨や雪 関東から九州は晴れるところ多い

北海道では日本海側を中心に雨が降っていますが、その雨も次第に雪に変わる見込みです。平野部でも雪が降り、また風も強まるため、雪が舞って見通しが悪くなる恐れもあります。車の運転などはご注意ください。



北陸や東北の日本海側では、断続的に雨が降り、山沿いでは雪が降る見込みです。大気の状態が不安定で、雷を伴う恐れもあります。落雷や突風、また雹(ひょう)にもご注意ください。



関東や東海、西日本は晴れるところが多いでしょう。日中の気温も20℃近くまで上がるところが多く、東京都心の最高気温は昨日より5℃も高い、19℃の見込みです。ただ冷たい風が各地で強まります。体感温度は数字よりも低いでしょう。



沖縄では早くも台風の影響が出始めそうです。今日午後も雨が降ったりやんだり。一時的に雨脚が強まる恐れもあります。加えて波の高さも4メートルと、うねり伴った高い波にも注意が必要です。

北海道では積雪や雪による見通しの悪化に注意

今日10日の夕方ごろから明日11日にかけて、北海道の日本海側を中心に雪が降るでしょう。明日11日正午にかけて、北海道の山沿いを中心に30センチ以上の雪が降り、積雪しそうです。また平野部でも明日にかけて雪が積もるところもある見込みです。加えて今日は風も強まります。積雪や雪による見通しの悪化にご注意ください。