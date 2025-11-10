今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月10日（月）〜11月16日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月10日（月）〜11月16日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、あなたを今より成長させてくれるような出来事や出会いがありそう。そのご縁や情熱が高まる感覚を大事にすると良いでしょう。急な誘いに対応できるように、余裕を持ったスケジュールが良いでしょう。恋愛は、突然ドラマチックな展開が起こって2人の絆が深まる予感。忘れないように日記などを付けておくと良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
“こうすべき”と思っていた物事のやり方を変えてみましょう。親友など、頼りになる人に話してみると何かヒントがもらえそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
