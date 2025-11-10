「日曜劇場」主演は3作目

TBS系の看板ドラマ枠である「日曜劇場」の来年1月期は、鈴木亮平（42）が主演を務める「リブート」で、戸田恵梨香（37）と共演することが、先ごろ発表された。今作で鈴木は善悪の1人2役を演じ、その間を“行き来する”というが、一体どのような設定なのか？

【写真を見る】ドラマで思い出すハリウッド映画と、役に応じて体重を加減する鈴木亮平の変貌ぶり

1人目の主人公・早瀬陸は妻の夏海、息子、母親の4人で洋菓子店を営む、穏やかでお人よしなパティシエ。しかし、2年半前に夏海が失踪し、彼女の「遺体が見つかった」と刑事が現れ、早瀬は身に覚えのない証拠で、「妻殺しの犯人」として逮捕される。

早くも主演3作目（番組公式HPより）

2人目の主人公である警視庁捜査一課の刑事・儀堂歩は、裏社会組織とも繋がっている悪徳刑事で、犯人逮捕のためには、違法な捜査も厭わない。がけっぷちに追い込まれた早瀬は大きな決断を下す。それは妻を殺害した犯人を自らの手で見つけ出し、自身の潔白を証明すること。そのために愛する家族と過去を捨て、儀堂の顔に変わる＝“リブート（再起動）”を決意する――というストーリーだ。

共演の戸田は「日曜劇場」初出演。演じるのは、夏海の元同僚の公認会計士・幸後一香役。早瀬に手を貸して顔を変える手伝いもするが、敵か味方かは謎だという。

今作で「日曜劇場」主演は3作目となる鈴木だが、14年のNHK連続テレビ小説「花子とアン」で、吉高由里子（37）が演じた主人公の夫役で一躍脚光を浴びると、翌15年には、日曜劇場「天皇の料理番」に出演。佐藤健（36）演じる主人公の兄を演じる際、病に伏す役作りのため、体重を約20キロ減量。その後、主演映画「俺物語!!」（15年）の役作りのため、約40キロ増量したのは知られた話だ。18年のNHK大河ドラマ「西郷どん」の西郷隆盛役で主演を務め、主役クラスの俳優の仲間入りを果たした。

2020年1月期の日曜劇場「テセウスの船」では、竹内涼真（32）演じる主人公の父親である死刑囚を好演。最終回に平均世帯視聴率19.6%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）を記録した。

「鈴木さんの事務所の後輩で、まだ経験の浅かった竹内さんは、役作りで悩んだ時など、事あるごとに鈴木さんに相談していました。的確なアドバイスを送ったことがうまくいったのか、ドラマはヒットを記録。そして、ついに、鈴木さんが日曜劇場の主演を務めることになったのです」（TBS関係者）

映画も大ヒット

日曜劇場初主演作となったのは、コロナ禍だった21年7月期の救命救急医・喜多見幸太役を演じた「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。東京を舞台に、最新の医療機器とオペ室を搭載した緊急車両（ERカー）で、危険極まりない重大事故や災害の現場に駆けつける救命救急のプロフェッショナルチームの活躍を描いたオリジナル作品。初回から14.1%の高視聴率を記録し、最終回は全11話で最高の19.5%｡全話の平均は13.6%を記録した。

この数字を受け、劇場版2作が公開された。1作目の「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」（23年）は興行収入45.3億円、今年公開の第2作「劇場版TOKYO MER~走る緊急救命室〜南海ミッション」は前作を上回る52.3億円を記録。すでに第3作の製作・公開が発表されている。

そして2作目の主演は23年10月期の「下剋上球児」。ノンフィクション作品を原案に、地方にある架空の弱小高校野球部を舞台にして、鈴木は廃部寸前の高校野球部を監督として率い甲子園に導く主人公・南雲脩司役を演じ、全10話の平均世帯視聴率は9.6%だった。

「『西郷どん』以降、鈴木さんは民放キー局で今年まで6本の連ドラに出演していますが、そのうちなんと4本が日曜劇場です。同じ事務所の先輩である妻夫木聡さん（44）主演の23年1月期『Get Ready！』にはチョイ役で出演していました。TBSは主演映画が大当たりして営業的に功労者となった鈴木さんを頼りにしています」（放送担当記者）

そして迎える「リブート」だが、現在、発表されているのは鈴木と戸田の役柄、そして、2役を演じる鈴木が善悪のキャラを演じ分けながら、善側から悪側に顔を変えてリブートするということのみだが、見どころは「リブートの仕方」だという。

「実は、現在放送中のドラマで、まさに主人公がリブートするドラマがあるんですが、コミックが原作ということもあってか、なかなかあり得ない展開なんです」（先の記者）

そのドラマとは、元日向坂46の齊藤京子（28）と水野美紀（51)がダブル主演を務めるカンテレ・フジテレビ系の「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くしたことを知った55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、ママ友たちに復讐を果たす姿を描く。

そのリブートの方法だが、失意のどん底で自殺を試みる玲子の前に、人気ボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫（27）演じる謎のイケメン天才外科医が出現。玲子の自殺を止め、全身整形を依頼されて施術を担当し、玲子はレイコに生まれ変わるのだが……。

「展開が速すぎて戸惑う視聴者も多いかもしれません。放送時間帯は深夜帯の火曜午後11時とあって、もともと数字が取りにくい枠。直近の今月5日放送の世帯視聴率は1.8%にとどまっています」（フジ関係者）

さすがに日曜劇場がこの手法を用いるとは思えない。そうなると、視聴者を納得させ、そしてストーリーにひきつけるためのリブートの手法は、過去の名作映画に近いものになるかもしれないというのだ。

モデルになりそうなハリウッド映画

「日本では興行収入11.5億円にとどまりましたが、アジアの巨匠、ジョン・ウー監督（79）の出世作で、代表作の一つとなった『フェイス／オフ』です。主演は70年代からトップスターとして君臨するジョン・トラボルタ（71）、共演は当時、勢いのあったニコラス・ケイジ（61）。2大スターをそろえた名作でした」（映画担当記者）

トラボルタが演じたのは、6年前に遊園地でテロリストに息子の命を奪われたFBI捜査官のショーン・アーチャー。そしてケイジが演じたのは、アーチャーの息子を殺害したキャスター・トロイ。

序盤でアーチャーはキャスターを追い詰め、ジェット機の噴射を使ったアーチャーの奇策によりキャスターは吹き飛ばされて壁に激突し植物状態に。その後、アーチャーはキャスターの弟が作った細菌兵器の起動を解除するため、弟が唯一心を開いているキャスターになりすまそうと、顔の表面の皮膚を移植して、彼が収容されている刑務所に潜入する。一方、キャスターは麻酔が切れたところで復活。自分の顔に保存してあったアーチャーの顔をつけさせ、関係者を殺害。そしてキャスターとして収容されているアーチャーに会いに行き、弟を司法取引という名目で脱獄させる。

「手術に関わった関係者が殺害されたことで、アーチャーはもう自分の顔に戻れないのではと思わされます。一方、アーチャーに成り済ましたキャスターは、夫婦関係が冷え切っていたアーチャーの妻と“夫婦の営み”に及ぶなど、やりたい放題。2時間18分の上映時間でしたが、2人が顔を入れ替えてからは目が離せない展開が続き、結局、ハッピーエンドを迎えることになります」（同）

鈴木が「リブート」で演じる主役2人のうち、リブートして顔を変える方の儀堂は、刑事で悪側のパート。善側から悪側に入れ替わる設定は「フェイス／オフ」と同じで、同作の公開当時よりも、医療技術がはるかに進歩した現代が舞台だ。

どんな手法で“リブート”するのか、大いに注目される。

デイリー新潮編集部