「高市内閣」発足後の10月27日、日経平均は史上初の5万円台を突破し、その後も連日最高値を更新。翌28日におこなわれた日米首脳会談は、かつての安倍元総理とトランプ氏の親密さを彷彿とさせるもので、高市早苗総理は誰の目にも「最高のスタート」を切ったように見える。市場の期待通り、日本経済は新総理の掲げる「責任ある積極財政」のもと、“世界の真ん中で咲き誇る”ことができるのだろうか。BNPパリバ証券グローバルマーケット統括本部副会長 中空麻奈氏に「目玉政策」について聞いた。

日本の財政は「ボーナス期」にある

高市政権への市場の受け止めは、日経平均株価の上昇にも表れているように「総じて良い」と思っています。あえて「総じて」という副詞をつけるのは、実は今の日本は誰が総理であっても、「ボーナス期」であるためです。

インフレが進んでいることで、株式に限らずあらゆる金融資産が上がりやすい環境にあるうえ、長きにわたり低金利が続いたことで、企業の業績が上向きやすく、それによって当面は税収も上振れしていく可能性が高い。つまり何もしなくてもプライマリーバランスがある程度は回復していく見込みなのです。財政基盤が改善すれば長期金利を抑える効果を期待でき、それも株価には追い風となります。

市場での評価がやや低めだった石破政権ですが、それでも総理在籍期間に日経平均は1万円以上も値を上げています。つまり、株価上昇の素地は既に出来上がっていたということで、高市さんだから上がる、石破さんだから下がる、といった見方はいささか短絡的だと感じます。

むしろ注目すべきは株価よりもその高い支持率です。これは素直に高市総理や新政権への期待感の表れだと思いますので、今はその点を評価すべきタイミングだと思っています。この財政的なボーナス期と高い支持率を背景に、日本経済を成長路線に持っていけるかどうかが、今後の評価を左右していくだろうとみています。

「ガソリン税の暫定税率廃止」の気がかりは「整合性」と「公平性」

では、自維連立政権の合意書で示された各政策は、日本経済の成長にどれぐらい資することができるでしょうか。順に検証していきたいと思います。

まず12月31日に廃止することが決まった「ガソリン税の暫定税率」についてですが、私は経済政策としては中途半端だと感じています。

前提として、この政策は立憲民主や国民民主など野党も共同して実現を求めてきた経緯がありますので、少数与党としては実施せざるを得ない経緯があり、ある程度は物価を抑える効果もあると思います。一方で気がかりなのが、1リットルあたり4.4円の地方揮発油税との「整合性」と、恩恵を受ける人といない人が出てくるという「公平性」です。

なぜ国に納める暫定税率の廃止が決まった一方で、地方に納める地方揮発油税は継続するというちぐはぐな事態となっているのか。一因として、これらの税金が使い道を限定する「特定財源」ではなく、用途を問われない「一般財源」として徴収されている点が挙げられます。

今年1月には、埼玉県八潮市で道路の陥没事故が起きました。少し前になりますが2012年には山梨県の笹子トンネルで天井板が落下する事故が起きています。こうした事故を防ぐためには全国のインフラを保守・強化する必要があり、それには多額の費用がかかります。

また、ガソリン関連の減税は日常的に車を運転する人や、そうした業種にはメリットが大きいかもしれませんが、逆にそうでない人は輸送コスト軽減といったわずかな恩恵しか受けられません。

道路の補修などインフラ整備の必要性は誰しも理解のできることだと思いますので、車を使う人には必要な分だけ税金をもらって、その代わりにインフラの整備以外には使わないという税の特定財源化も、一つの手段ではないかと考えるのです。

人気があって支持率も高い高市さんが、言葉を尽くして「道路以外の他のことには使いませんので、どうか納税にご協力ください」と説明すれば、ほとんどの方は「自分たちの安全のためにお金を払うのはやぶさかではない」と理解してくれるのではないでしょうか。

「ガバメント・データ・ハブ」整備の重要性

高市さんの目玉政策とも言える「給付付き税額控除」の根本には、集めた税金をなるべく不平等の出ないように分配したい、という発想があります。そのコンセプトには大賛成なのですが、政治とは「線引き」を決めることですから、最後はどうしても不平等が起きてしまいます。

例えば、一言で年収400万円と言っても、独り身の実家暮らしで年収400万円の人と、年収600万円の稼ぎで家族4人を養わないといけない人がいた場合、数字で見れば年収600万円の人が裕福に見えますが、可処分所得でいえば年収400万円の人の方が、余裕があったりするわけです。ほかにも親の介護をしているかどうかなど、人によって状況は様々ですから、年収で線を引く方法では限界があります。

国の委員会でも提唱しているのですが、私は「ガバメント・データ・ハブ」の構築が不可欠であると考えています。国税庁や市役所・区役所、法務局など、私たちのデータは色々な公的機関が持っているわけですが、そうしたデータ同士は突合されていません。そのため、色んなところにデータはあるのに結局のところ「私がいまどれぐらい困っているか」は把握することができないのです。

来年度から実施の決まった「高校無償化」も、一律の無償化です。極端な話、年収1億円以上稼いでいる家庭の子も無償化となるわけですが、「それって本当に必要なんでしょうか」と考える人は多いと思います。

例えば、なにがしかの給付の線引きが年収400万円と規定されたとして、年収が399万円か400万円かによって、貧困家庭への支援が行き届かなかったり、もしくは「働き控え」のような現象が起きたり。そうした不合理な例を世の中に提示し、ガバメント・データ・ハブの必要性を国民の皆さんに理解してもらう工夫を始めるべきだと思います。

実際の整備は5年や10年という月日がかかりますし、個人情報保護法との兼ね合いもあります。また、データを一元的に管理することで、情報流出や高齢者への詐欺被害の深刻化懸念など、クリアすべき課題もあります。

それでも、せっかく給付付き税額控除を始めるのであれば、その本来の目的を達成するためにも、制度の延長線上にぜひともガバメント・データ・ハブの整備を考えて頂きたい。

現実的にはマイナンバーを活用した運用が想定されますが、それも現状の法整備では難しい。最大の問題は技術面よりもそうした制度や法整備の方にあるわけですから、高市さんのリーダーシップにぜひ期待したいところです。

食料品の消費税廃止は「富裕層の方が得する」

同じ理由から、食料品の消費税廃止は経済政策としては疑問が残ります。

消費税の引き下げもまた、対象者は一律全員となるわけですが、それで誰が多くのメリットを得るかというと、それは困窮世帯ではなく富裕層世帯の方なのです。生活が苦しく、10円でも安いスーパーで買い物しようと切り詰めている家庭も、デパ地下などで5万円の高級食材を買う家庭も、一律で0％となるわけです。率で言えば貧困層の方が全体支出に占めるウェイトは大きくなりますが、額では圧倒的に富裕層に有利な政策と言えます。

財源の問題もあり、食料品の消費税0％は1年で5兆円、2年で10兆円ものお金がかかってしまいます。そこに多額の予算を投じる意味が、果たして本当にあるのでしょうか。

最長2年間の時限でというのが維新の主張ですが、一度下げた税率をもとに戻すことは至難の業です。税金は取られる私たちからすれば、嬉しいものではありませんから、仮に2年間の消費減税が実施された場合、2年後に減税の延長を主張する政党が得票を伸ばすことは想像に難くありません。

高市さんは現金給付の取りやめという英断を下すことができたわけですから、この食料品の消費税廃止についても、果たして本当に有効な経済政策と言えるのか、議論を深め、しっかりと結論を導き出していただくことに期待したいです。

もっとも、特定の条件を満たす「本当に困っている人」には消費税が0%になるといった仕組みは整備すべきで、そのためにも前述のガバメント・データ・ハブの整備にはぜひ取り組んで頂きたいです。

「責任ある積極財政」と「財政健全化」は同義であるはず

私はこれまで、財政の健全化の重要性を説いてきた立場です。しかし、高市さんの言う「責任ある積極財政」と「財政健全化」というのは、実はあまり変わらないと思うのです。

つまり、積極財政を唱える人は放漫財政を求めているわけではないし、財政健全化を果たすべきと言う人だって、緊縮財政を求めているわけではないのです。

どちらも趣旨は同じことで、「適正な財政にしよう」と言っているだけなんです。具体的には物価変動の影響を除いた「実質GDP」の成長率を少なくとも1％は継続して達成していけるような日本でありたいですよね、ということで、そのためにはせっかく脱デフレしてインフレになってきたものを、また元に戻してしまっては困るという意識がある。日銀も同じことを考えているので、上げるべきと思いつつ、実際には積極的な利上げには動いていないのではないでしょうか。

デフレの長く続いた日本と決別し、実質GDPの成長に軸足を移していく、高市総理もそう考えていらっしゃるのであるならば、「責任ある積極財政」とは「財政健全化」とそう変わらないことであって、「経済政策の大転換」というわけではないのです。

注視したいのは、高市さんというと、総理になる前のイメージは、やはりアベノミクスに賛成の「上げ潮派」で、お金をどんどん使っていこうというものであり、「金利を今上げるのはアホや」という発言も残しているわけです。それは確かに過去の彼女の意見でしたが、今はどうなのかという見極めが肝心です。

冒頭にお話ししたようにプライマリーバランスの面から見ても、今の日本はボーナス期ですので、この機会に財政健全化と経済成長という「二兎を追う」姿勢を示して日本の長期国債への信用も担保しつつ、実質的経済成長に軸足を置くチャンスです。

ですからぜひ、「責任ある積極財政」と仰ったからには、何としても1%の経済成長を果たして頂きたいですし、それができるかできないかが、やはりこれからの試金石になってくると思っています。

