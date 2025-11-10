映画「TOKYOタクシー」

俳優の木村拓哉（52）が11月21日公開の映画「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）で新境地に挑もうとしている。木村が演じるのは、これまで築き上げてきた「イケメン」「ヒーロー」像とは一線を画す平凡なタクシー運転手。しかもお相手は大ベテランの倍賞千恵子（84）。W主演という表記の報道もあるが、主演が倍賞で、木村は共演となり二番手となる。長年、木村が作品の中心に立ってきたことを思えば今回は極めて異例のキャスティングだろう。

映画ライターがこう解説する。

「『TOKYOタクシー』は山田洋次監督の91本目となる最新作です。山田監督作品に欠かせない名女優・倍賞千恵子と、『武士の一分』（2006年）以来19年ぶりの山田組参加となる木村拓哉という豪華キャストが実現しました。原作はフランス映画『パリタクシー』（22年）ですが、今回は大都市・東京を舞台に木村演じるタクシー運転手が人生の終活に入った倍賞演じるマダムを乗せ、東京から葉山へと向かう中、マダムの壮絶な過去が明らかになっていきます。東京国際映画祭では『さすが倍賞千恵子。演技が素晴らしい』と好評を博しました」

木村が演じるタクシー運転手は、娘の学費や車の車検代に悩む父親という設定だ。デビュー以来、木村はフジテレビ系連続ドラマ「ロングバケーション」（1996年）や「HERO」（2001年）、「教場」（20年）など登場するだけで作品が社会現象になるほどの存在感を放ってきた。しかし、その圧倒的なスター性ゆえに、木村の演技は「キムタクらしさ」という型に閉じ込められがち。視聴者は常に“かっこいい木村拓哉”を期待し、本人もまたその期待に応え続けてきた。近作の映画「グランメゾン・パリ」（24年）での剛腕シェフ役もその路線に沿っていた。

そうした中、今回の「TOKYOタクシー」は木村のキャリアにおける転換点となりそうなのだ。

「タクシー運転手という職業は、木村がこれまで演じてきたきらびやかなヒーロー像とは対極にあります。人を乗せ、降ろし、また次の客を待つという単調な日常の繰り返し。そこに潜む人間の孤独や温もりをどう表現するかが、この作品の核となります。しかも共演の倍賞千恵子は日本映画界において老いと人生の陰影を深く演じられる稀有な女優。木村の熟成度が試されます」（前出の映画ライター）

イメージを刷新か

木村と映画と言えば、ひと悶着を起こした作品があった。2004年公開の香港映画「2046」だ。巨匠ウォン・カーウァイ監督が指揮した大作に木村が出演するとあって、木村の“世界進出”が喧伝されたのだが、ふたを開けたら予想外の事態が起きてしまった。

「トニー・レオンが劇中の現実世界の主人公を演じ、木村は劇中劇の主人公となるビジネスマンという役どころ。フェイ・ウォンやチャン・ツィイーら大物女優が脇を固めるという豪華な作品でしたが、上映時間129分のうち木村の出演はわずか7分間だったことが判明。すると、事務所サイドが慌てて出演時間に触れないようマスコミに頭を下げたんです。日本公開版では木村の出演シーンが大幅に追加されたのですが、興行成績はイマイチでした」（配給会社関係者）

“キムタク”という強固なブランドゆえの騒動だったが、その一方で山田監督との関係性についてこんな指摘も。

「倍賞は『男はつらいよ』シリーズなど山田監督作品の超常連で、『TOKYOタクシー』は70作目の山田組参加作品となります。物語が『男はつらいよ』シリーズの舞台でもある東京・柴又から始まるのも倍賞へのリスペクトがあるからでしょう。それに比べ木村が山田作品に参加するのは『武士の一分』以来、実に19年ぶりという長いブランクがあります。山田監督は自作『小さいおうち』でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した黒木華を大変気に入ったため、翌年の『母と暮せば』にもすぐ起用しました。そんな山田監督が19年も木村を起用しなかったのは、山田監督の中であまり評価が高くなかったからかもしれません」（映画誌編集者）

だからこそ、「TOKYOタクシー」は木村にとって正念場の作品となりそうだ。木村のイメージを刷新し演技派としての評価を高める可能性があるうえ、年齢に見合った役柄へのシフトにより50代以降のキャリア基盤を築くことができるかもしれない。

「キムタクらしくないという一部ファンの戸惑いや、興行面でのプレッシャーは否めません。ただ、木村ほどの経験を重ねた俳優がこうしたリスクを理解したうえで新たな挑戦に踏み出すところに覚悟を感じます。これまでは“キムタク”という強固なブランドが俳優としての幅を狭めていたとも言えます。どんな役を演じても“キムタク”にしか見えないといった評判は、木村が抱えてきた課題でした。ものまねタレントのネタとして使われる過剰な演技を抑制し、表情の変化や沈黙でセリフを語る姿にこれまで見たことのない“木村拓哉の素顔”が垣間見えます」（前出の映画誌編集者）

大ヒット中の映画「国宝」のように大化けするのか。

デイリー新潮編集部