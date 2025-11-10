À¾Éð¡¡º£°æÃ£Ìé¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÍÆÇ§¡¡º£°æ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¸÷À®¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ
¡¡À¾Éð¤Ï10Æü¡¢Âç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï¡ÖÅöµåÃÄ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò¼õÂú¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÅöµåÃÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Öº£¤¬¤½¤Î¤È¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢MLBÄ©Àï¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ì´Ó¤·¤¿¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸µµ¤¤Ë³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£°æ¤¬È´¤±¤ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤äÊÔÀ®ÌÌ¤ÇÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤âµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤Þ¤¿Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÇ¯¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤äÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Î´õË¾¤òµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£À¾Éð¤Ï5Æü¤ËÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±µåÃÄ¤«¤éº£¥ª¥Õ2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Îº£°æ¤ÎÉ¾²Á¤ÏµÞÆ¡£4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢º£°æ¤Î·ÀÌó¤¬8Ç¯Áí³Û1²¯9000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó292²¯±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£