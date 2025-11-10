【週刊プレイボーイ47号】 11月10日 発売 価格：650円（デジタル版 550円）

【拡大画像へ】

集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ47号」を11月10日に発売した。価格は650円。デジタル版の価格は550円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。

表紙には、花咲楓香さん・麻倉瑞季さん・白濱美兎さんが登場。そのほか、山田あいさん、風吹ケイさん、永瀬永茉さん、ねぎとろまるさんらのグラビアが掲載される。

また、表紙を飾った3名のデジタル限定写真集「おっぱいといっしょ」も同日に発売される。

「【デジタル限定】花咲楓香／麻倉瑞季／白濱美兎写真集『おっぱいといっしょ』」」

【花咲楓香さん】【麻倉瑞季さん】【山田あいさん】【白濱美兎さん】【風吹ケイさん】【すずらさん】【永瀬永茉さん】【ねぎとろまるさん】

