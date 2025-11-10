WHITE SCORPION、約3ヶ月にわたるリリイベ完走 デビュー2周年ライブは「予定をこじあけて」
秋元康氏総合プロデュースの11人組アイドルグループWHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）が11月8日、東京・池袋西口公園野外劇場グローバルリングシアターで2ndミニアルバム『Corner of my heart』（10月22日発売）のリリースイベントのファイナルを迎えた。
【写真10点】ACEらメンバーソロカット、ファンとの記念撮影も
『Corner of my heart』は“心の角を曲がる勇気が未来を変える”というメッセージが込められた作品。11/3付のオリコン週間アルバムランキングでTOP5入りの好スタートを切った。約3ヶ月にわたって全21会場で開催されたリリースイベントの集大成として、多くのスコピスト（ファン）が会場に集結した。
ステージでは表題曲「Corner of my heart」を皮切りに、全9曲が披露された。HANNAは「今日で2ndミニアルバムのリリースイベントは最後になるんですけど、たくさんのみなさんと出会えたことがまずすごくうれしいです。何よりもみなさんのことが大好きだし、これからもスコピストとして、いっぱい、ずっと、応援していただけるとうれしいです。スコピストの皆さん、そして今日立ち止まってくれた方も、ぜひWHITE SCORPIONの応援をよろしくお願いします！」と呼びかけた。
11月10日に出演予定のアイドル８組（Appare!／HKT48／STU48／美味しい曖昧／OCHA NORMA／ドラマチックレコード／虹のコンキスタドール／WHITE SCORPION）がパフォーマンスで対決する『IDOL BATTLE ALIVE』（IBA／東京・豊洲PIT）についてAOIが「私たちは、IBAで優勝するために日々課題と向き合って、食らいついて頑張っています。でも、私たちだけの力ではなく、皆さんの声援も必要になります。ぜひ、10日は私たちに力をください！」と伝えると、ファンは大きな声援でメンバーを後押しした。
また、12月13日に東京・品川ステラボールで開催予定のデビュー2周年を記念した『WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE』に向け、CHOCOは「9月に3rdワンマンライブ『連撃』を開催させていただいたんですけど、2部が完売できなくて。空席のある席を見ながらパフォーマンスして悔しい思いがいっぱいあったので、今度こそ絶対に2周年のお祝いは、満員の会場でしたいと思っています！絶対楽しませる自信があるので、予定をこじあけてきてください！待ってます！」と言葉に力を込め、会場は大きな拍手と歓声に包まれた。
イベント終盤には、CHOCO＆MOMOとHANNAの生誕祭公演が２日連続で開催されること、Beginner’s Live #3、定期公演『ホワイトスコーピオンBASE Live』#9が開催されることが発表となり、リリースイベントを完走。2周年ライブに弾みをつけた。
■『WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE』
『WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE After Party』
日時：12月13日（土）
2nd Anniversary LIVE 開場 13：00／開演 14：00
2nd Anniversary LIVE After Party 開場17：00／開演17：30
会場：東京・品川ステラボール
■『CHOCO＆MOMO生誕祭公演』
日時：12月27日（土） 開場 13：30／開演 14：30
会場：東京・YOANI Live Station
■『Beginner’s Live #3』
日時：12月27日（土） 開場 17：00／開演 18：00／特典会 19：30〜
会場：東京・YOANI Live Station
■『HANNA 生誕記念公演』
日時：12月28日（日） 開場 13：30／開演 14：30
会場：東京・YOANI Live Station
■定期公演『ホワイトスコーピオンBASE Live』#9
日程：12月28日（日） 開場 17：00／開演 18：00／特典会 19：30〜
会場：東京・YOANI Live Station
