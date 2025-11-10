©ABCテレビ

過去最多となる11521組がエントリーした「M-1グランプリ2025」は、11月６日（木）、3回戦の全日程が終了した。

11月4日(火)～6日(木)に東京で開催された3回戦を勝ち抜き、準々決勝に進出する95組の漫才師が決定！ 会場で爆笑をさらった実力者ばかりだ。

11月17日(月)～19日(水)には準々決勝が、12月4日(木)には準決勝が開催され、いよいよ12月21日(日)の決勝戦を迎える。“日本一”の称号と、賞金1000万円を手に入れるのはいったいどの漫才師なのだろうか？ 年末までぜひお楽しみに！

さらに、大会をさらに盛り上げる新番組『速報！M-1ニュース2025』が11月16日(日)より、M-1公式YouTubeで始動！ キャスターはマヂカルラブリーが務める。

11月4日(火)～6日(木)東京で開催された3回戦の結果、準々決勝進出を決めたのはこの95組!!

©ABCテレビ

準々決勝進出者を除く 3回戦ネタ動画を順次配信開始！

10月27日(月)～29日(水)＠大阪、11月4日(火)～6日(木)＠東京での3回戦の模様を公式YouTubeにて順次公開！今年から準々決勝進出者を除くネタが配信される。200組超の漫才師のネタで3回戦の激闘を体感せよ！

YouTubeチャンネルURL ：https://www.youtube.com/m1grandprix/

「M-1グランプリ2025」を盛り上げる『速報！M-1ニュース2025』が始動！

キャスターはマヂカルラブリー！

©ABCテレビ

「M-1グランプリ2025」の熱戦をさらに盛り上げるべく、2020年M-1王者であるマヂカルラブリーがキャスターを務める『速報！M-1ニュース2025』のYouTube配信が決定！決勝まで1か月あまりとなったこの時期に、複数回にわたり「M-1グランプリ2025」の最新でホットな情報をお届けする。

▼マヂカルラブリーが最新トピックを速報！

過去最多となる11521組がエントリーした「M-1グランプリ2025」。今年も大波乱が予想される大会の最新情報をマヂカルラブリーの視点でタイムリーにお届けする。

▼M-1にもAIの波が押し寄せる！？

ネタ作りにもAIを活用されてきているらしい…そのような話から、マヂカルラブリーがAI（Google Gemini）を使って、「M-1グランプリ2025」を調査してみると…？

▼「キラリと光るマヂカルスターを探せ2025」

全国13地区で開催された1回戦出場者の中から、特に個性的な漫才師をピックアップして紹介する企画「キラリと光るマヂカルスターを探せ2025」を、今年はM-1ニュースの中で実施。「家族&キッズ」「ローカル」「我流」など様々なジャンルの中でマヂカルラブリーが選ぶ今年のマヂカルスターはいったいどんな漫才師なのか！？

『速報！M-1ニュース2025』番組情報

＜配信先＞

「M-1グランプリ」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/m1grandprix/

＜初回配信日＞

11月16日(日)

【「M-1グランプリ2025」番組情報】

12月21日（日）放送

番組公式HP：https://www.m-1gp.com/