高橋ウォール、1-9月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・7-9月期は40％減益

高橋カーテンウォール工業 <1994> [東証Ｓ] が11月10日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終損益は1400万円の赤字(前年同期は3億2600万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結最終損益は4100万円の赤字(前年同期は4600万円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比40.5％減の5000万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.5％→3.5％に悪化した。



株探ニュース

