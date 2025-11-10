四万十の恵みが詰まった味わいを全国の食卓へ。オンラインショップ「四万十食品ストア」がオープン！
2025年10月にオープンした公式オンラインショップ「四万十食品ストア」
炊きたてのごはんに、そっとのせるだけ。それだけで、食卓がちょっと豊かになる――。そんな“ごはんがごちそうになる”逸品を届けてくれるオンラインストアが、高知・四万十から誕生しました。
「日本最後の清流」と称される四万十川。その清らかな水と太陽の恵みをたっぷり受けて育まれた食材を使い、こだわりの商品づくりを行ってきた有限会社四万十食品が、2025年10月23日に公式オンラインショップ「四万十食品ストア」をオープンしました。
高知県四万十市に拠点を置く同社では、これまで土産物店や道の駅、一部のスーパーなどを中心に商品を展開してきましたが、「旅行の際に買った商品をまた食べたい」「県外からも購入できるようにしてほしい」といった声が多く寄せられていたそう。そうした要望に応えるかたちで開設されたのが、このオンラインストアです。自然の恵みを活かしたラインナップは、どれも日々の食卓をやさしく彩ってくれるものばかりです。
■主な取扱商品
「四万十食品ストア」では、毎日の食卓をもっと豊かに、もっと楽しくしてくれる、四万十の恵みを活かした商品がラインナップされています。
■ごはんがごちそうになる！「四万十川天然水仕込み のり佃煮」
清流・四万十川の天然水を使い、国産の「黒のり」と「青さのり」を贅沢に配合した「四万十川天然水仕込み のり佃煮」。たまり醤油と魚介のうまみがしっかり効いた、奥深い味わいです。定番の「醤油味」のほか、「ゆず入り」「生姜入り」の3種展開。
■四万十野菜の魅力を凝縮した「四万十野菜のドレッシング」
みずみずしい四万十産野菜を活かし、素材の持ち味を丁寧に引き出した「四万十野菜のドレッシング」。サラダにはもちろん、肉や魚料理のソースにも活躍します。全6種類。
■もうひと品ほしい時に重宝する「四万十の香りみそ」＆「四万十素材の肉みそ」
「四万十の香りみそ」は高知県産のゆずや大葉、しょうがなどを使った万能みそで、温かいごはんはもちろん、野菜スティックや豆腐にもぴったり。アイデア次第でメニューが広がります。
「四万十素材の肉みそ」は四万十ポークや四万十鶏を使用し、ゴロゴロしたお肉の食感と甘辛味がクセになる味わい。おにぎりや麺料理にもおすすめです。
■大切な人への贈り物に！「しまんとのつめ合わせ」
人気商品の、のり佃煮や惣菜みそ、ドレッシングなどを詰め合わせた「しまんとのつめ合わせ」は、贈り物にも最適。お中元やお歳暮、内祝いなど、幅広いシーンに対応できます。
■オンラインストアオープン記念
2025年10月23日〜11月30日(日)までの期間限定で、合計2000円(税込)以上のお買いもので送料が無料になる「送料無料キャンペーン」を実施中です。
担当者の方に話を聞いてみました。
――「四万十食品ストア」のターゲット層について教えてください。
普段調理、食料品の購入をされる主婦層(主に女性)で、20代後半〜60代くらいまでの幅広い年代に向けた商品展開です。そのほかに、商品には着色料や保存料などを使用していないため、素材にこだわる方・添加物を気にされる方など、健康志向の方にも向けて発信したいと思っています。
――今回オープンした「四万十食品ストア」の注目ポイントや、特徴的な取り組みについて教えてください。
オンラインストアのオープン記念として、2000円(税込)以上お買い上げで送料無料になるキャンペーンを期間限定で実施しています。また、商品については「四万十素材」にこだわったラインナップで、ご自宅だけでなく、お土産やご贈答の品としても喜ばれる商品づくりを目指しています。
豊かな自然が育んだまっすぐなおいしさが、日々のごはん時間を幸せなものにしてくれます。贈り物に、自分へのご褒美に。四万十の清らかな恵みを、食卓で味わってみませんか？
文＝今田香