今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。

11月9日（日）放送の同番組では、プロが選ぶ最強メロディーが発表された。

【映像】プロが選ぶ「最強メロディー」発表！国民的アイドル大ヒット曲に隠された“ちょっとエッチな裏切り”

9月のゴールデンスペシャル「プロが選ぶ最強メロディー BEST100」では、総勢93名のプロたちに一斉アンケートを実施し、約1000曲が集まった。

では、プロたちは他にどんな曲を挙げていたのか？

今回はアンケートに答えた石崎ひゅーい、斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN／TenTwenty）、熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）がスタジオに集結し、「最強メロディベスト20」をそれぞれ発表した。

石崎が「2000年より前」のランキングで12位に選んだのは、シャ乱Q最大のヒットソング『ズルい女』だ。彼はこの曲のサビに「つんく さん流の仕掛けがある。それは歌詞にない音を歌う」と解説した。

「つんく さんの作るメロディーはめちゃくちゃ強い。どんなジャンルでも、どんなサウンドの中にいても突き抜けてくる。この時代の歌を目立たせてヒットさせるという手腕がつんく さんにはあるなって思う」（石崎）

また、歌い出しのフレーズ「Bye-Bye ありがとう さよなら」で、つんく は「さよおなら」とあえて5文字で歌っていると石崎は指摘する。

「さよならって歌うこともできるけど、つんく さんは“お”にアクセントをつけた。サビの1行目だけで耳が持っていかれる。そういうつんく さん流の仕掛けが入っている」と“耳に残る歌い方”を絶賛した。

さらに石崎は、モーニング娘。の『LOVEマシーン』を8位に選出。つんく がプロデューサーを務めるモーニング娘。にとって、この曲はグループ初のミリオンヒットを記録した楽曲だ。

石崎は、つんく について「視野の広さやプロデューサーとしてのすごさも感じる」とコメント。そして、この楽曲にもつんく の仕掛けがあると説明した。

「（つんく さんが）日本代表のメロディメーカーだと証明したのが、この『LOVEマシーン』。歌いやすい、そして覚えやすい。これが非常に大切だったと思う」（石崎）

また、当時は「カラオケで歌いやすい」という点も楽曲がヒットする要素の一つだったといい、「そういう流れをちゃんと取り込んだ曲」だと明かした。

『LOVEマシーン』のサビ前「こんなに優しくされちゃ」には休符がないのに対し、続く「みだら」では「み（休符）だ（休符）ら」とリズムの裏切りがある。さらに最後の一音では、「らa」とセクシーさが演出されているという。

この“ちょっとエッチな裏切りのメロディー”について、石崎は「そういう癖を作ることによってカラオケで真似したくなる」と述べ、90年代のヒットの要素が詰め込まれた『LOVEマシーン』のすごさを熱弁した。