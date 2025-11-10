16ºÐMFÏÂÅÄÉð»Î(±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹)¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë·âÇË¤ÎÀèÀ©ÃÆ!! ²ÚÎï¤Ê°ìÈ¯¤Ï¡ÖÆæ¤ËÎäÀÅ¤Ç¡Ä¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¡×
[11.9 U-17WÇÕGLÂè3Àá ÆüËÜ 2-1 ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë ¥É¡¼¥Ï]
¡¡ÆüËÜ¤Î16ºÐ¡¢¤Þ¤À¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎMFÏÂÅÄÉð»Î(±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹)¤¬U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡
¡¡1°ÌÆÍÇË¤ò·ü¤±¤Æ¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¡£ÆüËÜ¤Ï²¤½£²¦¼Ô¤ÎU-17¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£9·î¤Ë¿ÆÁ±Âç²ñ¤ÇÂÐÀïºÑ¤ß¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ï¢Æ°¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÂÐ¹³¡£Á°È¾¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÎý½¬¤Î¤È¤¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼éÈ÷¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é·ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÏÂÅÄ¤¬¤½¤¦¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Á°ÆüÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡Ö¤Þ¤º¼éÈ÷¤«¤é¡×¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾35Ê¬¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¡¢MFÄ¹Æî³«»Ë(ÇðU-18)¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÏÂÅÄ¤¬¡¢FWÀõÅÄÂçæÆ(²£ÉÍFM)¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¤È¿¯Æþ¡£ºÇ¸å¤Ï²ÚÎï¤ËÁê¼ê¤ò³°¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡ÖÀõÅÄÁª¼ê¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï²¿¤À¤«¡ÈÆæ¤ËÎäÀÅ¡É¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¤â¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ(Â¤ò)¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡0-0¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¡¢Áê¼êDF¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡ÖÆæ¤ËÎäÀÅ¡×¤ÊÂÐ±þ¤«¤é¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡ØÆþ¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¡£Á´Éô¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë²ñ¿´¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï2-0¤ÈÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤âÌÔÈ¿·â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄ¹Æî¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤·¡¢10¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÈèÏ«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤âºÇ½é¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±¿Æ°ÎÌ¼«ÂÎ¤âÍî¤È¤µ¤º¤ËÂÐ±þ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤ËMFÀîËÜÂçÁ±¤¬¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ö(MFÌî¸ýÏ¡ÅÍ¤È)ÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤Ê¤¬¤é¤â½Ð¤ë¡¦½Ð¤Ê¤¤¤Î(Àï½ÑÅª¤Ë)´Î¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×(×¢»³´ÆÆÄ)¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¸òÂå¤ò¸«Á÷¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢ÏÂÅÄ¤ÈÌî¸ý¤ËÂ÷¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÃÇ¤ËÏÂÅÄ¤âÌî¸ý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¿¥ß¥ÊÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤ó¤É¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¯¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¸å¤í¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Þ¥¸¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãç´Ö¤Î¼¸Ó£·ãÎå¤â¼õ¤±¤ÆÊ³Æ®¡£2-1¤Ç¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¹¶Àª¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¡£¡Ö10¿Í¤ÇÀï¤¨¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÁêÅö¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÏÂÅÄ¤ÏÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÎäÀÅ¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¤â¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£Âç²ñ¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤À¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¼çÎÏ¤ÎÉ÷³Ê¤âÉº¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢¤³¤ÎÃË¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀîÃ¼¶ÇÉ§)
¡¡ÆüËÜ¤Î16ºÐ¡¢¤Þ¤À¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎMFÏÂÅÄÉð»Î(±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹)¤¬U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡
¡¡1°ÌÆÍÇË¤ò·ü¤±¤Æ¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¡£ÆüËÜ¤Ï²¤½£²¦¼Ô¤ÎU-17¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£9·î¤Ë¿ÆÁ±Âç²ñ¤ÇÂÐÀïºÑ¤ß¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ï¢Æ°¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÂÐ¹³¡£Á°È¾¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÎý½¬¤Î¤È¤¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼éÈ÷¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é·ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¡¢MFÄ¹Æî³«»Ë(ÇðU-18)¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÏÂÅÄ¤¬¡¢FWÀõÅÄÂçæÆ(²£ÉÍFM)¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¤È¿¯Æþ¡£ºÇ¸å¤Ï²ÚÎï¤ËÁê¼ê¤ò³°¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡ÖÀõÅÄÁª¼ê¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï²¿¤À¤«¡ÈÆæ¤ËÎäÀÅ¡É¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¤â¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ(Â¤ò)¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡0-0¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¡¢Áê¼êDF¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡ÖÆæ¤ËÎäÀÅ¡×¤ÊÂÐ±þ¤«¤é¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡ØÆþ¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¡£Á´Éô¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë²ñ¿´¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï2-0¤ÈÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤âÌÔÈ¿·â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄ¹Æî¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤·¡¢10¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÈèÏ«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤âºÇ½é¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±¿Æ°ÎÌ¼«ÂÎ¤âÍî¤È¤µ¤º¤ËÂÐ±þ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤ËMFÀîËÜÂçÁ±¤¬¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ö(MFÌî¸ýÏ¡ÅÍ¤È)ÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤Ê¤¬¤é¤â½Ð¤ë¡¦½Ð¤Ê¤¤¤Î(Àï½ÑÅª¤Ë)´Î¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×(×¢»³´ÆÆÄ)¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¸òÂå¤ò¸«Á÷¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢ÏÂÅÄ¤ÈÌî¸ý¤ËÂ÷¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÃÇ¤ËÏÂÅÄ¤âÌî¸ý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¿¥ß¥ÊÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤ó¤É¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¯¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¸å¤í¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Þ¥¸¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãç´Ö¤Î¼¸Ó£·ãÎå¤â¼õ¤±¤ÆÊ³Æ®¡£2-1¤Ç¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¹¶Àª¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¡£¡Ö10¿Í¤ÇÀï¤¨¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÁêÅö¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÏÂÅÄ¤ÏÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÎäÀÅ¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¤â¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£Âç²ñ¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤À¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¼çÎÏ¤ÎÉ÷³Ê¤âÉº¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢¤³¤ÎÃË¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀîÃ¼¶ÇÉ§)