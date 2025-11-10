冬景色を彩るウインターギフト


石川桃子デザイン クリスマスデコレーション「エクラ・ド・ノエル」

ハロウィンが終わると、街は一気に年末ムード。そろそろクリスマスやお歳暮のギフトを考え始める時期ですね。花と緑のプロフェッショナル・第一園芸株式会社では、オンラインショップおよび店頭にて、クリスマスや年末年始にぴったりのウインターギフトの予約販売を開始しました。リースやクリスマス飾り、華やかなアレンジメントなど、この時期だけの特別なギフトを取りそろえています。いずれも数量限定で売り切れ次第終了のため、購入はお早めに。

■オンラインショップ限定おすすめアイテム

第一園芸は今年7月にフランス・ロワール地方で行われた花の世界大会「アート・フローラル国際コンクール2025」に日本代表として出場し、見事第3位を受賞。これを記念し、特別なクリスマスアイテムをオンラインショップ限定で販売します。今回のコレクションは、受賞作品を制作する過程で養った経験や技術をもとに、色彩・造形にこだわったアート性の高いデザインが特徴です。

石川桃子デザイン クリスマスデコレーション「エクラ・ド・ノエル」


石川桃子デザイン クリスマスデコレーション

「エクラ・ド・ノエル」

フランスで感じた、自然が息づく風景や歴史ある街並み…季節を超えて心に残る景色をイメージしてデザイン。白樺のベースに大小のツリーをあしらい、キャンドルやオーナメントなどのデコレーションもセットで届きます。本物のコニファーならではの森林浴をしているような癒される香りも楽しめます。

販売価格：33,000円（税込）

販売期間：10月30日（木）〜12月10日（水）正午

お届け期間：11月14日（金）〜12月19日（金）

サイズ：高さ約60cm、幅約55cm

石川桃子さん


【石川桃子さんプロフィール】

フランス・パリで活躍するフラワーアーティスト、エルベ・シャトランに師事。ブーケづくりやフラワーデコレーションを学んだパリのエスプリを知るフローリスト。

川口太聞デザイン プリザーブドフラワーリース「カルム・ネージュ」


川口太聞デザイン プリザーブドフラワーリース

「カルム・ネージュ」

しんしんと雪が降り積もり、街灯の柔らかな光が街をやさしく照らす。静寂と温もりが共存する、フランスの冬の街並みをイメージしたリースです。「白く包まれた世界の中で、大切な人と穏やかな時間を過ごしてほしい」という願いを込めてデザインしたのだそう。

販売価格：33,000円（税込）

販売期間：10月30日（木）〜12月10日（水）正午

お届け期間：11月14日（金）〜12月19日（金）

直径：約28cm

川口太聞さん


【川口太聞さんプロフィール】

日本一周を機に花の世界へ入り2年。社内コンテストで優秀な成績を残しコンペティション出場権を勝ち取り優勝、世界大会に出場した。帝国ホテル 大阪フラワースタジオ所属のフローリスト。

フレッシュリース「オレゴン産フレッシュミックスリースM」


フレッシュリース

「オレゴン産フレッシュミックスリースM」

アメリカ・オレゴン州の農園で栽培し、熟練の職人が手作りした毎年人気のモミのフレッシュリース。そのまま飾ってナチュラルな雰囲気を楽しむのはもちろん、手持ちのオーナメントやリボンをプラスしても楽しめます。Lサイズもあります。

販売価格：6,600円（税込）

販売期間：10月30日（木）〜12月5日（金）正午

お届け期間：11月4日（火）〜12月10日（水）

鉢もの「プリンセチア ロゼマーブル」


鉢もの

「プリンセチア ロゼマーブル」

クリスマスに向けて街中を華やかに彩るポインセチア。プリンセチアはその華やかな印象から「プリンセス」にちなみ名づけられた、ポインセチアの仲間です。「ロゼマーブル」は愛らしいピンクのマーブル模様とシャープな緑色の縁取りのコントラストが美しい八重咲きタイプ。ひと枝ひと枝の表情が全く違う個性的な品種です。

販売価格：5,500円（税込）

販売期間：10月30日（木）〜12月2日（火）正午

お届け期間：11月20日（木）〜12月8日（月）

鉢もの「シクラメン チョコベリー 5号」


鉢もの

「シクラメン チョコベリー 5号」

シクラメンづくりの名人・山形園芸の逸品が、オンラインショップに初登場。深みのある赤色が印象的なシクラメン。まるで熟した果実のような濃厚な色合いが、冬の空間にシックな華やかさを添えます。大人っぽいインテリアにもよくなじむ、上質な一鉢です。

販売価格：6,050円（税込）

販売期間：10月30日（木）〜12月16日（火）正午

お届け期間：11月25日（火）〜12月21日（日）

■店頭限定おすすめアイテム

クリスマスデコレーション「スノーマンS/M」


クリスマスデコレーション「スノーマンS/M」

雪だるま型のガラスの中にフワフワの綿やドライフラワーをアレンジ。マフラーのように巻かれたリボンがアクセントです。

販売価格：S：4,400円　M：6,600円（税込）

販売期間：11月6日（木）〜12月25日（木）

第一園芸店頭＆オンラインショップ限定アート＆プリザーブドフラワーアレンジメン「ヴェール（ウインターカラー）S/M/L」


第一園芸店頭＆オンラインショップ限定

アート＆プリザーブドフラワーアレンジメント

「ヴェール（ウインターカラー）S/M/L」

人気のヴェールシリーズにウインター限定カラーが登場。ピンク〜ボルドーカラーのグラデーションにゴールドをプラスしたゴージャスなアレンジメントが、きらびやかな季節に彩を添えます。オンラインショップでも購入可。

販売価格：S：11,000円、M：22,000円、L：33,000円（税込）

販売期間：11月6日（木）〜12月25日（木）

※オンラインショップは12月19日（金）正午まで

ビアンカバーネット店頭＆オンラインショップ限定　プリザーブドフラワーアレンジメント「プリザーブドフラワー　ローズタルトM/L 」


ビアンカバーネット店頭＆オンラインショップ限定

プリザーブドフラワーアレンジメント

「プリザーブドフラワー　ローズタルトM/L 」

真っ赤なバラを敷き詰めた「タルトケーキ」のようなデザインのプリザーブドフラワーのアレンジメント。木製の土台にアレンジメントは固定され、取り外し可能なスクエア型ガラスケースで閉じ込めています。オンラインショップでも購入可。

販売価格：M：5,500円、L：11,000円（税込）

販売期間：11月6日（木）〜12月25日（木）

※オンラインショップは12月19日（金）正午まで

■デザイナー志村紀子さんが丁寧にレッスン！手作りのクリスマスリース

フレッシュクリスマスリースワークショップを開催


フレッシュクリスマスリースワークショップ

コニファーやドライの実などでフレッシュクリスマスリースを作るレッスンを開催。針葉樹のさわやかな香りを楽しみながら世界にひとつだけのオリジナルリースが作れます。

開催日：11月22日（土）（1）11:00〜12:30　（2）14:00〜15:30

販売価格：11,000円（税込）

開催場所：日本橋プラザビル3F 会議室4（ 東京都中央区日本橋2丁目3−4）

講師：第一園芸デザイナー 志村紀子

定員：各回 12 名

申込み：日本橋店店頭、電話（03-6696-8730）もしくはオンラインショップから

■オンラインショップ限定の迎春アレンジメント

年末のごあいさつや新しい年を迎える自宅のお飾りに


生花アレンジメント「舞」

松や菊、千両など縁起の良い花材に、水引をあしらった華やかな迎春アレンジメント。まるで花が舞うような軽やかさと華やかさを表現しています。新しい年の始まりに、福を招く願いを込めた特別なひと品。

販売価格：11,000円（税込）

販売期間：10月30日（木）〜12月16日（火）正午まで

お届け期間：12月28日（日）〜12月30日（火）期間配送

第一園芸の担当者の方に話を聞いてみました。

――今回の商品の意図や狙いを教えてください。

クリスマスやお歳暮、年末のご挨拶など、なにかと贈り物の機会が多くなるこの季節におすすめの商品を取りそろえました。ひと手間かけた品々を、家族や大切な方々にぜひ！

――今回のイチオシ、目玉となるものを教えてください。

オンライン限定で、7月にフランスで開催された花の国際大会で世界第3位を受賞した日本代表メンバーの限定商品も登場しました。冬の景色に彩をプラスしてくれるアートなアイテムです。

【取り扱い店舗】

第一園芸

日本橋店、三越日本橋店、三越銀座店、伊勢丹新宿店、田園調布店、ゲートシティ大崎店、東京倶楽部ビル店

BIANCA BARNET（ビアンカバーネット）

BIANCA BARNET BY OASEEDS東京ミッドタウン日比谷店、BIANCA BARNET 横浜ベイクォーター店

※表⽰価格に送料は含まれていません。

文＝秋武宏美