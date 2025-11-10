A代表初招集の後藤啓介、活動前最終戦で今季4点目!! GK小久保玲央ブライアンはクリーンシート
シントトロイデンのFW後藤啓介が9日、ベルギー・リーグ第14節のスタンダール・リエージュ戦で今季4点目を決めて1-0の勝利に貢献した。
第8節から先発に定着した後藤はスコアレスの後半12分、最前線で相手の横パスに触れてコースを変える。これをMFアルブノール・ムヤが拾ってミドルシュートを放つと、相手DFに当たってペナルティエリア内にこぼれたボールを後藤が押し込んで先制点を奪った。後藤は第10節以来のゴールになった。
後半39分にはMF松澤海斗が左サイドからカットインしてシュートを放ち、相手に当たってこぼれたボールをMF山本理仁がシュート。今度はGKマティウ・エポロの好セーブに遭ったものの後藤が押し込んでこの日2点目かと思われた。しかしVARが確認した結果、この攻撃の前で松澤がオフサイドポジションだったとしてノーゴールに変更された。当該事象までVARが遡るべきなのかは疑問が残る不可解な判定により、追加点は認められなかった。
それでもGK小久保玲央ブライアンがクリーンシートを達成し、リーグ戦2連勝となった。後藤と小久保は日本代表に初招集されており、この日フル出場のDF谷口彰悟も引き続き代表入り。今節を勝利で飾って年内最後の代表活動に臨むことになった。
