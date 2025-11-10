»³ËÜÍ³¿¡¢Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£ー»ý¤Ã¤¿¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡×¤ËÈ¿¶Á¡¡µå¾ì¤òÊñ¤à´¿´î¤Ë¡ÖËÜÅöºÇ¹â¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÀ©ÇÆ¤Î´î¤Ó¤ò¶»¤Ë¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£11·î5Æü¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Áー¥à¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹ー¥Ûー»á¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖMVP!¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë»³ËÜ¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£À¤³¦°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬¹õ¤¤¡ÖWORLD SERIES Champions¡×T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¡¢Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£ー¤òÆ¬¾å¤Ë¹â¡¹¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ¸å¤Ë¤ÏËþ°÷¤Î¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÍÛ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¡£¥Áー¥à¥áー¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾Ð´é¤È»æ¿áÀã¤ÎÃæ¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÍ³¿¤µ¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ー¡×¡Ö¥¹ー¥Ûー¤µ¤ó1Ç¯´Ö¤È¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶Æ°¤ÈÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥è¥·ËÜÅöºÇ¹â¤À¤è¡×¡ÖÍ³¿¤¬¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤Î¾Ð´é¤Ï ¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¥ïー¥¯¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£