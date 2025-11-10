御茶ノ水で喫茶発の老舗イタリアンを発見　レモンの爽快感とクリームのコクが織りなす絶品パスタにうっとり

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・御茶ノ水の老舗イタリア料理店『トラットリアレモン』です。

街と共に歴史を重ねる老舗画材店が営む喫茶発のイタリアン

歴史ある店はそこに存在するだけで特別な風情を感じさせるもの。御茶ノ水の街と共に歩んできたこの店もそう。始まりは喫茶店。大正創業の画材店『レモン画翠』に併設していた喫茶の支店として昭和43年に開店し、昭和62年のビル建て替えを機に現在のイタリアンになったとか。

素材を生かした料理には店名にちなんでレモンを使う味がいくつかあり、人気はレモンクリームソースのスパゲッティ。

野菜のレモンクリームソーススパゲッティ1600円（昼）

『トラットリアレモン』野菜のレモンクリームソーススパゲッティ 1600円（昼） ※お好みのお飲み物付き、写真は苺グレープフルーツジュース 野菜は季節の食材を使う。瀬戸内産「大長レモン」の果汁と皮を使うソースは風味豊か。ジュースは喫茶時代からのロングセラー

瀬戸内産の無農薬レモンの果汁と皮が入るソースは生クリームのコクの奥から柑橘の香りが駆け抜け、爽やかな余韻にうっとりだ。

5年前に復刻した「レモンパイ」など喫茶時代の名作も評判。自然をテーマに工芸家が手掛けた内装もつくろげる。

［店名］『トラットリアレモン』

［住所］東京都千代田区神田駿河台1-5-5レモンパートllビル1階

［電話］03-3295-0430

［営業時間］11時〜16時（15時LO）※ティータイムは14時〜、17時半〜22時（21時LO）

［休日］日

［交通］JR中央線ほか御茶ノ水駅御茶ノ水橋口から徒歩5分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

