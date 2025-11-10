今週発売!ガシャポン「めじるしアクセサリー」11月第3週発売、注目のアイテムは? - ふわふわスノーなサンリオや、タコピー、もやしもんが登場!
バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週11月第3週に発売するアイテムをご紹介します。
○MUZIK TIGER めじるしアクセサリー
MUZIK TIGER めじるしアクセサリー
「MUZIK TIGER めじるしアクセサリー」は、MUZIK TIGERの人気キャラクターがめじるしアクセサリーになって登場。価格は300円、全6種。
○もやしもん めじるしアクセサリー
もやしもん めじるしアクセサリー
「もやしもん めじるしアクセサリー」は、傘の取っ手やペンなどいろいろな持ち物に“めじるし”をつけられる便利なカニカン付きチャーム！クリア素材がかわいい商品。価格は300円、全5種。
○めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ 〜ふわふわスノー〜
めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ 〜ふわふわスノー〜
「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ 〜ふわふわスノー〜」は、サンリオキャラクターズがふわふわな雪のようにフロッキーがかかり、真っ白なしろくまをかぶっちゃった! 大好評なめじるしアクセサリーでの展開。価格は300円、全6種。
○銀魂 めじるしアクセサリー2 〜傘を持つ日は迷わずこれをつけろ〜
銀魂 めじるしアクセサリー2 〜傘を持つ日は迷わずこれをつけろ〜
「銀魂 めじるしアクセサリー2 〜傘を持つ日は迷わずこれをつけろ〜」は、銀魂のめじるしアクセサリー第2弾。お気に入りのキャラクターを傘につけよう。価格は300円、全6種。
○PUZZLE&DRAGONS めじるしアクセサリー
PUZZLE&DRAGONS めじるしアクセサリー
「PUZZLE&DRAGONS めじるしアクセサリー」は、人気アプリゲーム「PUZZLE＆DRAGONS」のめじるしアクセサリー。おなじみのキャラクターとタマゴたちをラインナップ。価格は300円、全8種。
○umao めじるしアクセサリー
umao めじるしアクセサリー
「umao めじるしアクセサリー」は、動物と青色が好きな人気イラストレーター「umao」のめじるしアクセサリー。価格は300円、全5種。
○めじるしアクセサリー miffy 70th anniversary Ver
めじるしアクセサリー miffy 70th anniversary Ver
「めじるしアクセサリー miffy 70th anniversary Ver」は、miffy70周年を記念した特別なめじるしアクセサリーが登場。シャンパンゴールドのカラーリングと70周年ロゴプレートがポイント。価格は300円、全6種。
○ドズル社 めじるしアクセサリー
ドズル社 めじるしアクセサリー
「ドズル社 めじるしアクセサリー」は、大人気ゲーム実況グループ「ドズル社」のめじるしアクセサリー。メンバーがレインコートを着たかわいいデザインでラインナップで、レインコートはクリア仕様。価格は300円、全5種。
○タコピーの原罪 めじるしアクセサリー
タコピーの原罪 めじるしアクセサリー
「タコピーの原罪 めじるしアクセサリー」は、アニメ『タコピーの原罪』から「タコピー」のめじるしアクセサリーが登場。身に着けると、タコピーがきっとハッピーにしてくれる…はず…? 価格は300円、全5種。
○ファンターネ! めじるしアクセサリー2
ファンターネ! めじるしアクセサリー2
「ファンターネ! めじるしアクセサリー2」は、『おかあさんといっしょ』内の人形劇「ファンターネ!」のめじるしアクセサリー第2弾。傘の取っ手やペンなどいろいろな持ち物に“めじるし”をつけられる。価格は300円、全5種。
○学園アイドルマスター めじるしアクセサリー2
学園アイドルマスター めじるしアクセサリー2
「学園アイドルマスター めじるしアクセサリー2」は、「学園アイドルマスター」のめじるしアクセサリー第2弾。それぞれのパーソナルカラーをレインコートで再現している。価格は300円、全6種。
