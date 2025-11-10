SUPER BEAVER½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡¢½é½Ð±é±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«¡Ö¡Ê±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡¢SUPER BEAVER¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤¬11·î28Æü¤Ë¸ø³«¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¡È¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ç¤·¤¿¤è¡É¤È¤«¤È¤«ËÌÀî¡Ê·Ê»Ò¡Ë¤µ¤ó¤â¿¹ÅÄ¡ÊË¾ÃÒ¡Ë¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ê½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ë
¡Ö½ÂÃ«¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÃúÇ«¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥ÉSUPER BEAVER¤Î¥Üー¥«¥ë¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡£¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î°§»¢¤ËÂ³¤¡¢Ìë¤Î³¹¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë°Ç¤ÎÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¥µ¥È¥¦Ìò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿½ÂÃ«¤¬¡¢¼ÖÃæ¤«¤é»ö·ï¸½¾ì¤òÄ¯¤á¡¢Êª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
´ã¸÷±Ô¤¯Îä¹ó¤µ¤È¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÍÅ¤·¤¤¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢¸«»ö¤ËÌë¤Î³¹¤Î¥Ü¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«¡£¡Ö¥«¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤¬°î¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë½ÂÃ«¤Î°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿½ÂÃ«¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²áÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥¤â¤»¤º¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª ¡È¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ç¤·¤¿¤è¡É¤È¤«ËÌÀî¡Ê·Ê»Ò¡Ë¤µ¤ó¤â¿¹ÅÄ¡ÊË¾ÃÒ¡Ë¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢»£±Æ´ü´Ö¤ò½ª¤¨¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î°§»¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·Æ¬¤ò²¼¤²¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤Î²ÖÂ«¤Ë¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢ÆâÅÄÁÈ½é»²²Ã¤Î½ÂÃ«¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÇ®¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥·ー¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù
11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§ÆâÅÄ±Ñ¼£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§³ÑÌîÈ»ÅÍ¡ÖSpring Lullaby¡×
½Ð±é¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡¡¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¡º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡½ÂÃ«Î¶ÂÀ ¡¿ ½ÂÀîÀ¶É§¡¡ÃÓÆâÇîÇ· ¡¿ ÅÄÃæÎïÆà¡¡¸÷ÀÐ¸¦
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
(C)2025¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
