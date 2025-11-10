TWICE¥µ¥Ê¤¬Á°È±¤òºî¤Ã¤Æ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¡ÖÇúÈþ½÷¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¤¨¤°¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ãÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤Í¡×¡ÖÀÎ¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¡ª¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¢¤ÊÁ°È±¤¢¤ê¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï11·î8Æü¡¢9Æü¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR¡Ù¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¸ø±é¤Î2ÆüÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÉáÃÊ¤ÏÁ°È±¤Ê¤·¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¡¢1ÆüÌÜ¤Î¸ø±é¤Ë¤âÁ°È±¤Ê¤·¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥µ¥Ê¤À¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤ÏÁ°È±¤òºî¤Ã¤¿È±·¿¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥µ¥Ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï5Ëç¡£½ãÇò¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÄ¹¤á¤ÎÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¡¢Åê¹Æ¤Î2¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥¥åー¥È¤Ë¿°¤òÀí¤é¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ4¡¢5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Î°áÁõ¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¸ª¤äµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤¢¤É¤±¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤È¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇúÈþ½÷¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤°¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Â¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¾·×¤Ë´é¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¡×¡ÖÀÎ¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ãÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡Ä¡×¡Ö¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥µ¥Ê¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇÅý³ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎJ.Y. Park¤È¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¡£J.Y. Park¤Î¿·¶Ê¡ÖHappy Hour¡×¤ò°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¡¢¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤ÆÎ®Îï¤ÊµÓ»«¤¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£