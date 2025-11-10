¥Ä¥à¥é¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò1¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¢ÇÛÅö¤â8±ßÁý³Û
¡¡¥Ä¥à¥é <4540> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬11·î10ÆüÃë(11:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ29.8¡ó¸º¤Î164²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î340²¯±ß¢ª345²¯±ß(Á°´ü¤Ï424²¯±ß)¤Ë1.5¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬19.9¡ó¸º¢ª18.7¡ó¸º¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.1¡ó¸º¤Î180²¯±ß¤Ë¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î136±ß¢ª144±ß(Á°´ü¤Ï136±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.3¡óÁý¤Î102²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î23.1¡ó¢ª20.1¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
