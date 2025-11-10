10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数402、値下がり銘柄数162と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ビジネスコーチ<9562>が年初来高値を更新。Ｗｅｌｂｙ<4438>、イオレ<2334>、インティメート・マージャー<7072>、データセクション<3905>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、インフキュリオン<438A>、クラシコ<442A>、ＷＤＢココ<7079>が年初来安値を更新。フルッタフルッタ<2586>、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、和心<9271>、アドバンスト・メディア<3773>、ビーマップ<4316>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

