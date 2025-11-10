»ñ»º7²¯±ß¤Î¶ÍÃ«¤µ¤ó¡ÖÂçÂÎ¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¤â¤Î¡×¡¡¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤ëÍ¥ÂÔ¤ª¤«¤º¾Ò²ð
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÅê»ñ²È¡È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í»á¡Ê76¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ËèÆü¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿ÉÊÊª¤ä»È¤Ã¤¿¿©»ö¤Ê¤É¤òX¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢¡Ö²È¤Ç¿©¤Ù¤ëÍ¥ÂÔ¤Î¤ª¤«¤º¤ÏÂçÂÎ¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¼Ì¿¿º¸¤Î¤Ö¤êÂçº¬¤ÏÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢9Æü¤ÎÄ«¿©·óÃë¿©¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÅÛ¤òÅº¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÍ¼¿©¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ÇÃæÌî´Ý°æ¤ÎÂç¸Í²°¤Ø¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥á¥ÀàÝàê¤Î´ü¸Â¤¬º£·î¤Ê¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥³¥á¥À¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤ËÊÑ¹¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï365Æü³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÅê»ñ²È¡£25ºÐ¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¡£57ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Î1984Ç¯¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äIT¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁê¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¡£»ñ»º¤Ï¸½ºß7²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£
