À¥Àî±Í»Ò¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃËÀ·Ý¿ÍÌÀ¤«¤¹¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬²¹¤«¤¯¤Æ¡×ÂÐÌÌ¤ËÎÞ¤Ë¤¸¤Þ¤»¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ªÎé¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀ¥Àî±Í»Ò¡Ê78¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¤«¤éÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×Àß³ÚÅý¤Î¤³¤È¤¬¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¥Àî¡£¥³¥ó¥Ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎºÇ¸å¡ÖÀß³Ú¤µ¤ó¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¹¥¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¹Ô»ö¤ä¤Ã¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¥³¥á¥ó¥È¤¬²¹¤«¤¯¤Æ¡Ä»ä¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤ËÀß³Ú¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¤ªÎé¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÊÑ¤Ê°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÊÀß³Ú¤Î¡Ë±ü¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤«¤ªµ¤¤Ë¤Ê¤µ¤é¤º¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£