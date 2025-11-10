¡ÈÉ×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡ÉÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ö¤º¤Ã¤È¼»ÅÊ¡×»Å»ö¤ÇÊÌ¤Î¿Í¤È¤´ÈÓ¹Ô¤¯¤È¤¤â¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼»ÅÊ¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¼»ÅÊ¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢É×¤¬»Å»ö¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¤ä¡¢°¦¸¤¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¼»ÅÊ¤¹¤ë¡×Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎÉ×
¡¡11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤è¤êABEMA¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£ËÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤·¡¢6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷·×12Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¿ØÆâ¤Ë¼»ÅÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥³¥ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¼»ÅÊ¡×¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼»ÅÊ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¹¥¤¤À¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤¬¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëÉ×¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¤¬¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡×¤È¸À¤¦¾õ¶·¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥Ë¥³¥ë¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ØÆâ¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤Î»Ò²Ä°¦¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´Éôµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ë¥³¥ë¤Ï°¦¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¼«Ê¬¤è¤ê°¦¸¤¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Á°ÅÄ¤È¿ØÆâ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£