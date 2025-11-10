社会学者の古市憲寿氏が９日、テレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」で、コメの価格について、鈴木憲和農水大臣が「マーケットで決まる」と発言していることに「あの大臣の発言は、ウソというか欺まんというか、ズルい発言」と断じた。

この日は「高止まりのコメ価格対策は？」をテーマに議論。小泉進次郎前農水大臣は、価格を下げるために、備蓄米を放出したが、鈴木農水大臣は、マーケットが価格を決めるため国は介入しない、という趣旨の発言をしている。

古市氏は「そもそもコメの値段を国、というか自民党、農水省、ＪＡが上げてきた。わざわざ減反っていって農業用の土地を補助金使って減らしてつり上げた」と述べ「そもそも国がめちゃめちゃ介入してきたのに、値段が上がっていい感じになったら、鈴木大臣が価格はマーケットと。でもお前らやってこなかったじゃないかって話」と訴えた。

そして「ずっと価格がマーケットの中で決まっていたら、鈴木大臣の発言は完全に正しいが、実際はマーケットで決まらず国がつり上げてきたのに、今、マーケットで決めるものっていうのは、あの大臣の発言はウソというか、欺まんというか、ズルい発言」と断じていた。