¹â³ÀÎï»Ò¡ÖÌ¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×²ÈÄíÅª¤Ê¼êÎÁÍý¸ø³«¡ÖºÌ¤êË¤«¡×¡Ö·ò¹¯Åª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/10¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¹â³ÀÎï»Ò¤¬11·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û45ºÐÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¡ÖÌ¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¼êÎÁÍý
¹â³À¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿ÏÂ¿©¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Û¥¤¥ë¾ø¤·¤ä¡ÖÌ¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¤¤Î¤³¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÌ£Á¹½Á¡¢¤â¤º¤¯¥È¥Þ¥È¤ä¤Ì¤«ÄÒ¤±¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤¬ÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²ÈÄíÅª¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÂº·É¡×¡ÖºÌ¤êË¤«¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö·ò¹¯Åª¡×¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤¦¤Á¤´ÈÓÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â³À¤Ï2010Ç¯3·î¤Ë¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎÀ¶¿å¹¨ÊÝ»á¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¡£2015Ç¯3·î¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦STUDIO APARTMENT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹ÅÄ¾»Åµ¤ÈºÆº§¤·¡¢2017Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£2018Ç¯8·î¤Ë¤Ï¿¹ÅÄ¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
