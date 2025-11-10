スターバックスに、これからの寒い冬の季節にぴったりのふわふわカプチーノ仕立てのスープ「トリュフ スープチーノ」が登場！

トリュフ香る3種のきのこ風味で贅沢なひとときを楽しむ、ふわふわスチーム仕立てのあったかメニューです☆

スターバックス「トリュフ スープチーノ」

価格：持帰り 491円(税込)／店内利用 500円(税込)

サイズ：Shortサイズのみ

販売期間：2025年11月14日（金）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックス初となる、バリスタが一杯ずつ丁寧にいれる新しい一杯 “スープチーノ” が登場。

カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にスチームしたきめ細やかなフォームミルクでいれるスープは、ちょっと驚くなめらかさとふわふわとした軽やかな口当たりを楽しめる、スターバックスならではの特別感のあるスープです。

ちょっとお腹がすいたなーという時やほっと一息つきたいとき、そして朝のひとときにフードと一緒にお楽しむなど、スターバックスでの新たな楽しみが提案されます。

今回登場するのは、香り高い黒トリュフ、マッシュルームやポルチーニ茸のきのこの香りを使用し、焦がしベーコンや野菜のブイヨンの風味を加え、奥行きと深みがある味わいに仕立てられた「トリュフ スープチーノ」

ふわふわのフォームミルクのやさしい口当たりと、きのこの芳醇な香り、野菜やベーコンの風味がとけあったコク深いスープが、心とからだをじんわり満たします。

緻密に計算されたコク深い味わいだからこそ、ショートサイズでも満足感ある一杯に。

また、スターバックスならではのミルクのカスタマイズが可能です。

ソイミルクでは優しい甘みが広がり、オーツミルクやアーモンドミルクでは香ばしい余韻が引き立ちます。

自分好みの味わいを見つけて、カプチーノを楽しむようにスターバックスの新しい“スープ体験”が楽しめるメニューです☆

モーニングサービス「Good Start Morning」スタート

サービス期間：2025年11月14日（金）〜12月25日（木）予定

サービス時間：オープン〜11：00まで ※好評につき延長する事があります

サービス内容：対象のドリンクと対象のフードを同時購入でお会計から店内価格 40円(税込) 、持ち帰り 39円(税込)値引きされます。

対象メニュー：

ビバレッジ：『トリュフ スープチーノ』『ブリュード コーヒー』『カフェ ミスト』『スターバックス ラテ』 -ソイ ラテ、-オーツミルク ラテ、-アーモンドミルク ラテ、-ディカフェ ラテ※ソイミルク、オーツミルク、アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、商品によって他の原材料に乳成分が含まれる場合がありますフード：『ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド』、『ストロベリー&クランベリー ベーグルサンド』、『あらびきソーセージパイ』、『シュガードーナツ』

スターバックスのモーニングサービスがリニューアル！

対象のビバレッジとフードを同時購入でお得に楽しめる「Good Start Morning」がスタートします。

これまで人気を博した「サイズアップモーニング」が終了し、対象のドリンクと対象のフードを同時購入でお会計から店内価格で40円（税込）値引きされます。

今回新たに、ふわふわのミルクフォームが特長の「トリュフ スープチーノ」や、ボリューム感のある「ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド」が仲間入り。

あたたかく満足感のあるラインナップで、一日のはじまりを心も体も満たす朝のひとときが提供されます。

スターバックスが提案する、新しい朝のスタイルとともに、一日の始まりをより豊かに過ごせるサービスです。

トリュフ香る3種のきのこ風味で贅沢なひとときを楽しむ、ふわふわスチーム仕立てのスープ。

スターバックスにて2025年11月14日より販売される「トリュフ スープチーノ」の紹介でした☆

