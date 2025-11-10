¡Ô¿ÍÀ¸¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÕºäËÜÎ¶°ì¤äÃöÌÚ¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤ÏÌ¡²è³¦¤Î¡ÈÆæ¤á¤¤¤¿µð¾¢¡É
¡¡º£Ç¯9·î¡¢Ï»À±Àê½Ñ¥Ö¡¼¥à¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯83¡Ë¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢Netflix¤¬¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡Ù¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬ºÙÌÚ¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú·ë²Ì°ìÍ÷¡Û¤¼¤Ò¸«¤¿¤¤¡Ä¿ÍÀ¸¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÆüËÜ¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡Netflix¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª´ÆÆÄ¡¦Â¼À¾¤È¤ª¤ë¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡ÊËÌÌîÉð¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÀõÁð¥¥Ã¥É¡Ù¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤Î°Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¡¢ÃøÌ¾¤ÊÆüËÜ¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢´õÂå¤ÎÀê¤¤»Õ¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎÁÍý¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¤Î30ºÐ°Ê¾å70ºÐ°Ê²¼¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÆüËÜ¿Í¡×¤ò¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡ØOL¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¤«¤Ê¤Äµ×ÈþÀèÀ¸¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë¸«¤¿¤¤¡É¥É¥é¥Þ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹!
Ì¾¤À¤¿¤ëÌÌ¡¹¤ÎÃæ¡¢20Âå¤ÎÇÐÍ¥¤ËÉ¼¤¬
¡¡10°Ì¤ÏÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÈþÎØÌÀ¹¨¡£
¡ÖÊÐ¸«¤ÈÀï¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦55ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Ê¤É¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸½Âå¤ÎÈþÃË»Ò¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤Î±ÇÁüÈþ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¡¦42ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Îò»Ë¤È¼ã¤Æü¤ÎÈþËÆ¤Î±ÇÁü²½¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡9°Ì¤ÏÇÐÍ¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡£20ÂåÁ°È¾¤Î¼ã¤µ¤Ê¤¬¤éÌ¾¤À¤¿¤ë¥á¥ó¥Ä¤òÍÞ¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸²¿¼þÌÜ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤Ê°é¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¦45ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¤Ë¤·¤«±é¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éÌ¤Íè¤Î»Ñ¤â±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¤«¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡8°Ì¤Ë¤Ï¡¢¾å¹Ä¹¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ö¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£
¡Ö½é¤ÎÌ±´Ö½Ð¿È¤Î¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤´À®º§¤Ø¤Î³ëÆ£¤Ê¤É¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦60ºÐ¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤¿¤ï¤ê¹ç¤¦Î¾ÊÅ²¼¤ÎÉ×ÉØ°¦¤â¸«¤¿¤¤¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¦67ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡7°Ì¤Ï90ºÐ¤ò²á¤®¤¿º£¤â¸½Ìò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¡£
¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤ÜÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦64ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ÏÈ¯ÁÛ¤ä¹ÔÆ°¤¬´ñÈ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤Ç¤É¤ó¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¡ÊÀÐÀî¸©¡¦57ºÐ¡¦½÷À¡Ë¡£¤«¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤è¤ê¡¢¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤é¡¢º£¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
4°Ì¤Ï¡Öº£¡¢ºÇ¤â¥É¥é¥Þ²½¤·¤Ë¤¯¤¤¿Í¡×
¡¡¸½Ìò¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î»°±ºÃÎÎÉ¡£¡Ö10Âå¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤í¡¢¤½¤·¤Æº£¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦49ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤é¼«Ê¬¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤òÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦56ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤È¡¢¸µµ¤¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡5°Ì¤Ï¸µµ¤¤Î²ô¤À¤Ã¤¿¤³¤Î¿Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯79¡Ë¤À¡£
¡Ö¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¦35ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤½¤¦¡£À¯¼£²È»þÂå¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É·è¤·¤ÆÀ»¿Í·¯»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤è¤¤¡×¡ÊÄ»¼è¸©¡¦63ºÐ¡¦½÷À¡Ë¡£¤«¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦²áÄø¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡4°Ì¤Ï¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤ÇÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡ÊµýÇ¯67¡Ë¤¬¡£¤¿¤À¤·¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö´ß¿®²ð¤«¤é°ÂÇÜ¿¸»°¤Þ¤Ç¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤È¤ÎÌþÃå´Ø·¸¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò´µ¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¡¢ºÇ¤â¥É¥é¥Þ²½¤·¤Ë¤¯¤¤¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÊÀÅ²¬¸©¡¦58ºÐ¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤·¤ÆÁ±¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢°¿Í¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ·Á³¤Ê¤Î¤«¡×¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡¦63ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Õ¤ß¤ì¤Ð¡Ö»¿ÈÝ¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±°ú¤¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ò±ÑÍº»ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Å¨»ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÉ½¤âÎ¢¤âÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤ªÁû¤¬¤»É×ÉØ¡×¤ÎÊª¸ì¤¬¸«¤¿¤¤¡ª
¡¡¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡¢¥È¥Ã¥×3¤ÎÈ¯É½¤À¡£3°Ì¤Ï²»³Ú²È¤ÎºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯71¡Ë¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê²»³Ú²È¤À¤«¤éÆüËÜ°Ê³°¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢»äÀ¸³è¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿¿Áê¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦49ºÐ¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ä´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤Ê¤É¡¢ÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤ÎÍí¤ß¤â¸«¤¿¤¤¡×¡ÊµþÅÔÉÜ¡¦47ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÈà¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤Ï¤¿¤áÂ©¤Þ¤¸¤ê¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ï¸ø»ä¶¦¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÈþÃË»Ò¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¿À³Ê²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤ä¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Å¥½¤µ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡2°Ì¤Ï¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯75¡Ë¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬ÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯79¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ö¤É¤¦Å¾¤ó¤Ç¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤é¤±¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤¢¤ó¤ÊÉ×¤ÈÀäÂÐÎ¥º§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ï¼ùÌÚ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê»³¸ý¸©¡¦60ºÐ¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¼ùÌÚ¤µ¤ó¤Î¡¢Á´¿È¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë½÷Í¥¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÎÆü¾ï¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê»³·Á¸©¡¦55ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÍµÌé¤µ¤ó¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª½ÐÇÏ¤È¤«¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤«¡¢¼ùÌÚ´õÎÓ¤Î½÷Í¥º²¤È¤«¡¢¶µ°éÊý¿Ë¤È¤«¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦53ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤«¤é¤³¤½±ÇÁü²½¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤«¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÆâÅÄ¤µ¤ó¤È¼ùÌÚ¤µ¤ó¤È¡¢1¤Ä¤Î»öÊÁ¤òÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤¿ÊÌ¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡Æ±¤¸¤¯¡¢7°Ì¤Î¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤µ¤ó¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Êµð¾¢
¡¡¤½¤·¤ÆÆ²¡¹¤¿¤ë1°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤ÎÄ»»³ÌÀ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯68¡Ë¡£¡ØDr.¥¹¥é¥ó¥×¡Ù¤ä¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿°ìÉô¤ÎÀ¤Âå¤À¤±¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬¡Ö¸«¤¿¤¤!¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤Ê¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦37ºÐ¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤ÎÃÂÀ¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦35ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆæ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤âÌ¡²è²È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢Ä»»³ÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¤Ï¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÍÇ½¤ÈÅØÎÏ¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤·¤«¤ê¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤«¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¤³¤¦Áí³ç¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¼ì¤Ê¿¦¶È¤äÈÈºáÍÞÀ©¤Î·¼È¯Åª¤ÊºîÉÊ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸¡¾ÚÅª¤ÊºîÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¡¢¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡©
¼èºà¡¦¹½À®¡¿²æºÊ¹°¿ò