韓国のロックバンド・YBのリーダーで歌手のユン・ドヒョン（53）が10月26日、ミュージックフェスティバル「SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL」で、小学生のファンからもらった手紙を自身のインスタグラムストーリーズで公開し、多くの人々に感動を与えた。



【写真】YBのステージにはファンがぎっしり

公開されたファンレターには、四つ葉のクローバーが描かれたかわいらしい便せんに、小学生が心をこめて書いた愛らしい文字が並んでいた。



「ユン・ドヒョンさんへ」という書き出しで始まる手紙の主は現在小学5年生で、ユン・ドヒョンのラジオをいつも聴いている熱烈なファンだという。手紙には、「ドヒョンさんのラジオ『みんな遊ぼう』というコーナーで、『買い物に行こう』という言葉が好きだというテーマで電話しました！あの時は3年生だったけど、今は5年生です！」と、ラジオに電話出演した経験について詳しく記載されていた。



そして「これからも、ドヒョンさんが出る番組をチェックします！今日のステージも楽しみです」と、ユン・ドヒョンに対する愛情と応援の思いを表現。そんな心のこもった手紙が、ユン・ドヒョンと小さなファンの特別な絆を示しているようだった。



（よろず～ニュース特約・moca）