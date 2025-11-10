º´Æ£ºÚÇµ²Öµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¥Ð¥ê¤Ï¤ä¥Ã!¡¡11·î10Æü
º´Æ£ºÚÇµ²Ö¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î10Æü¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¡×
10Æü¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¤è¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê½©À²¤ì¤Ç¡¢±«¶ñ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõ¤â¤Ï¤«¤É¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Öµ¤²¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×
ÆüÃæ¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Ç18¡î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ç17¡î¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç19¡î¤Ê¤É¡¢20¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£9Æü¤è¤ê¤â£´¡îÁ°¸åÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤¤¡£
¡ÖÅ·µ¤¿Þ¡×
10Æü¤ÏÀ¾¤Ë¹âµ¤°µ¡¢Åì¤ËÄãµ¤°µ¤Î¡ÈÀ¾¹âÅìÄã¡É¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãë´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àè½µËö¤¬µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ìµ¤¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï10Æü¤Îµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂæÉ÷¿ÊÏ©¿Þ¡×
9Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÀè½µÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷26¹æ¤¬¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¡¢U¥¿ー¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¡¢½µËö¤Ë¤Ï²Æì¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ë¤ÏÂæÉ÷¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤«´ÖÍ½Êó¡×
º£½µ¤ÏÄ«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÈÃë¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÚÍËÆü¤ÏÆÞ¤ê¥Þー¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæÉ÷¤«¤é¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬¹ß¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£