Å¥¿ì¤ÎÃæ¹ñ¿Í¡¢´Ú¹ñ¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇµÕÁö¡ÄÂç·¿¥Ð¥ó¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ6¿ÍÉé½ý
20Âå¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬Å¥¿ì¾õÂÖ¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤òµÕÁö¤·¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÍè¤¿¼ÖÎ¾¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢µþµ¦Æ»¸÷ÌÀ»Ô¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¡¦¥¯¥¡¥ó¥ß¥ç¥ó¥·¡Ë¤ÎÀ¾³¤´ß¹âÂ®Æ»Ï©¥½¥Ï¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¡Ê¥½¥¦¥ëÊýÌÌ¡Ë¤Î¼ÖÀþ¤Çµ¯¤¤¿¡£20Âå¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤¬¹âÂ®¤ÇµÕÁö¤·¡¢ÂÐ¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¼ÖÎ¾¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾×·â¤Ç²Ã³²¼ÖÎ¾¤«¤é¤Ï±ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Èï³²¼ÖÎ¾¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤Ã¤Æ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¹¬¤¤¡¢²Ð¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿6¿Í¤¬Éé½ý¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤Î20ÂåÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ°û¼òÂ¬Äê¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤ÏÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¿å½à¤ò¼¨¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÀµ³Î¤Ê»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£