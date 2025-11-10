¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡×¿Í»öÉ¾²Á¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿51ºÐ¥¨¥ê¡¼¥È´ÉÍý¿¦¢ª¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Ìµµ¤ÎÏ¾õÂÖ¡×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ï¥±
¡Ö¸µ¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¡½¡½¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë¶Ð¤á¤ëÆ£°æµ®Ç·¤µ¤ó¡Ê51ºÐ¡Ë¤Ï¡¢½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬2020Ç¯¤ò¶¤Ë¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¡£Ì²¤ì¤º¿©¤Ù¤é¤ì¤º¡¢ÂÎ½Å¤Ï10kg¸º¾¯¡£ÄÌ¶ÐÅÓÃæ¤Ëµ¢¤êÆ»¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µÙ¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ÅÅ¾¤µ¤»¤¿¡Ö¤¢¤ë»ö·ï¡×¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¡ÊÃæÇ¯¤Î´íµ¡¡Ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿50Âå¤òÄÉ¤Ã¤¿¡¢ÁýÅÄÌÀÍø»á¤Ë¤è¤ë¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡Øº£Æü¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½Çº¤ßÂ¿¤13¿Í¤ÎÃæÇ¯¤¿¤Á¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢»áÌ¾¤Ï²¾Ì¾¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÃÓÂÞ±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÀº¿À¿À·Ð²Ê¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò½Ð¤¿Æ£°æ¤µ¤ó¡£¤³¤Î¸å¤ÏÄ´ºÞÌô¶É¤ÇÆâÉþÌô¤òÌã¤¦¤À¤±¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡£ÄÌ±¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤í¤½¤í4¤«·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï³Î¼Â¤ËÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÄ´»Ò¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¸µ¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ£°æ¤µ¤ó¤ÏÅÔÆâ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»¥Þ¥ó¡£ÅÔÆâ¾ëÆîÃÏ°è¤Î»ÙÅ¹¤Ç¾Ä³°Ã´Åö¤ÎÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¼êÁ°Ì£Á¹¤Ç¤¹¤¬¶ÈÌ³À®ÀÓ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£È¾Ç¯¤´¤È¤ÎººÄê¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¾å¤ÎÃæ°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡Æþ¼Ò°ÊÍè3¡Á4Ç¯¤Î´Ö³Ö¤Ç°ÛÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Î»ÙÅ¹¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¾º¿Ê¡¢¾º³Ê¤âÆ±´ü¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂè°ìÁªÈ´ÁÈ¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤ò°ÅÅ¾¤µ¤»¤¿¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×
¡Ö2019Ç¯¤Î²¼´ü¤Ë°ÛÆ°¤Ç¾ëÆîÃÏ°è¤Î»ÙÅ¹¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£È¾Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ2020Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô¤Ç°ÅÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ÔÆ°À©¸Â¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉÑÈË¤Ë¸ÜµÒ²ó¤ê¤·¤ÆÍÂ¶â¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨Á°Ç¯¤Ë¡ÖÌäÂê¤Ê¤·¡×¤ÈÈ½Äê¤·¤ÆÍ»»ñ¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤¬°²½¤·¡¢ÊÖºÑ¤Î±ä´ü¤äÍ±Í½¤òµá¤á¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ö¿®ÍÑ¶â¸Ë¤À¤«¤é¸ÜµÒ¤ÏÃæ¾®´ë¶È¡¢¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤«¤éÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÆÃ¤Ë°û¿©Å¹´Ø·¸¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌò½ê¤«¤é¤ÎÄÌÃ£¤Ç¡¢ÆþÅ¹¿Í¿ô¤ÏÄê°÷¤ÎÈ¾Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Ìë8»þ¤Ë¤ÏÊÄÅ¹¡¢¤ª¼ò¤ÎÄó¶¡¤ÏÉÔ²Ä¤È¸À¤ï¤ì¡¢Çä¾å¤¬7³ä°Ê¾åÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤¬²¿½½¸®¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤âÅú¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌò½ê¤ÎÄÌÃ£¤Ê¤ó¤ÆÌµ»ë¤·¤í¡£ÉáÄÌ¤Ë¾¦Çä¤·¤ÆÌÙ¤±¤í¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¼«Ê¬¤¬·èºÛ¤·¤¿Í»»ñÀè¤¬¼«¸ÊÇË»º¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Éû»ÙÅ¹Ä¹¤ä»ÙÅ¹Ä¹¤«¤é¡ÖÉÔÌ£¤¤¤è¡¢·¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿´Ï«¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤â¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÊý¤Ç¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ì²¤ê¤ÎÀõ¤¤Æü¡¢µ¤Ê¬¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤Æü¡¢¿©Íß¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í¯¤«¤Ê¤¤Æü¤¬3¤«·î¶á¤¯Â³¤¤¤¿¤¬É½ÌÌ¾å¤Ï²¿¤È¤â¤Ê¤¤¤È¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂÎ½Å¤¬5kg°Ê¾å¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ìë¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃë¿©¸å¤Ë¿çËâ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£µ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇºÂ¤Ã¤¿¤éºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÃå¤¤¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ê°ÛÊÑ¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ5¤«·î¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤È¤¡£
¡Ö»Ï¶ÈÁ°¤ËÉô½ð¤Î¼Ô¤¿¤Á¤ÈÏ¢Íí»ö¹à¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ë¬ÌäÍ½Äê¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬ÆÍÁ³¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤¤ÏÅ¬Åö¤Ë¤½¤Î¾ì¤ò¼è¤êÁ¶¤Ã¤¿¤¬¾õ¶·¤Ï¹¹¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÒÂÎ½Å10¥¥í¸º¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä51ºÐ¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀ¸³è¤ò¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾×·â¡×¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÁýÅÄ ÌÀÍø¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë