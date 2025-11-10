¡Ö¹õÆ¦¤ò¸«¤¿¤À¤±¤ÇÅÇ¤µ¤¡×¥È¥ó¥«¥Ä¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤â¡Ä¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿51ºÐ¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¡Ø¿´¤È¥«¥é¥À¤Î°ÛÊÑ¡Ù
¡ÒÂÎ½Å10¥¥í¸º¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä51ºÐ¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀ¸³è¤ò¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾×·â¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö·Ú¡¹¤·¤¯¡È¤¦¤Ä¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Ê¡×¡£¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÇÆ¯¤¯Æ£°æµ®Ç·¤µ¤ó¡Ê51ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Á¢¤à¥¨¥ê¡¼¥È´ÉÍý¿¦¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¿´¿È¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢¿©»ö¤â¿çÌ²¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎËö¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ³¥¿§¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿©¤Î¹¥¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤È¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ï¡½¡½¡£
社会問題化しつつある「ミッドライフクライシス」（中年の危機）に直面した50代を追った、増田明利氏によるルポルタージュ『今日、50歳になった―悩み多き13人の中年たち、人生について本音を語る』（彩図社）から一部を抜粋してお届け。なお、登場人物のプライバシー保護のため、氏名は仮名としている。（全3回の3回目／最初から読む）
¡Ö¼þ°Ï¤Î·Ê¿§¤¬¤¹¤Ù¤Æ³¥¿§¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¤¤½ê¤Ø¹Ô¤¯¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£Èô¤Ó¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡¼«Âð¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î4³¬¡£±ü¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À°ìÌÌ¤ËËÉÄ»¥Í¥Ã¥È¤òÆó½Å¤ËÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¾É¾õ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Î·Ê¿§¤¬¤¹¤Ù¤Æ³¥¿§¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤¬Âô»³¤¢¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤ë¡£Í·ÊâÆ»¤ËÅÚÈ·¤¬·²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¾®È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹õÆ¦¤ò¸«¤ë¤ÈÅÇ¤µ¤¤¬¤·¤¿¤ê¡×
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç²ñ¼Ò¤ä¿¦¾ì¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¦¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¼£ÎÅ³«»Ï¤«¤é4¤«·î¤Ë¤Ê¤ëÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤¤È¤¤Ï¡¢¸µµ¤¤À¤Ã¤¿º¢¤Î60¡ó¤°¤é¤¤¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£4¡Á5»þ´ÖÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Æ¬ÄË¤ä·ñÂÕ´¶¤Î¤Ò¤É¤¤Æü¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¿©ÍßÉÔ¿¶¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Ä«¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä²ÌÊª¤À¤±¤À¤¬¡¢ÃëÌë¤ÏÃãÏÒ2ÇÕ¤°¤é¤¤¤Î¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤ß¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¡Ö¤À¤±¤É¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤ß¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤ÏÍÈ¤²Êª¤äÃæ²ÚÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉºÇ¶á¤Ï¼Ñµû¡¢¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð¡¢ÌîºÚ¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤Î¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥ó¥«¥Ä¤äÅ·¤×¤é¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Á°¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿´Å¤¤¤â¤Î¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊ¡¤ä¥«¥¹¥Æ¥é¤Ê¤É¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£È¿ÌÌ¡¢¤ª¼ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼õ¤±¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ2¤«·î´Ö¤Ï³°½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏºÊ¤ÈÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¦¤È¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¿Þ½ñ´Û¤Ø¹Ô¤¯¤È¤«¡¢»¶Êâ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ò¥°¥ë¥°¥ë²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çö°Å¤¤Éô²°¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é³ÊÃÊ¤Î²þÁ±¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¿ÈÂÎÅª¤ÊÉÔÄ´¤Ï¤«¤Ê¤ê²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤¬¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ°ÂÄê¡£¤¿¤Þ¤ËÊÑ¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æº¤ÏÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹â¹»¤Ï¾®ÅÄµÞÀþ¤ÇÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤ÆµÍ¤á¶ß»Ñ¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Ê¤Î¤«¼ÖÎ¾¤Î¸Î¾ã¤Ê¤Î¤«¤ÇÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃÙ¹ï¤¹¤ë¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸«¤¿¡£
¡Ö²¿¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤Þ¤À¤ª¤«¤·¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö·Ú¡¹¤·¤¯¤¦¤ÄÉÂ¤ò¸ì¤ë¤Ê¡×
¡¡ÉÂ¾õ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£°åÎÅÈñ¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Ç»¡ÎÁ¤ÈÌôÂå¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·î7200±ß¤°¤é¤¤¡£·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ½ýÉÂ¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÂÃù¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤±¤É¤º¤Ã¤ÈµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×
¡¡²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¤Ç¤ÏÉÂµ¤µÙ¿¦¤Ï6¤«·î¤¬¾å¸Â¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë»ö¾ð¤òÚÐ¼à¤µ¤ì¤Æ±äÄ¹¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â1Ç¯¤¬¸ÂÅÙ¡£Áá¤¯¼£¤·¤ÆÉáÄÌ¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÔÌ£¤¤¡£
¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿È¤Ç»×¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ú¡¹¤·¤¯¤¦¤ÄÉÂ¤ò¸ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤»¤¿¤È¤«¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ï¿´¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼êµ¤òÆÉ¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿É¤¯¤Æ¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡Öº£Æü¤ÏÀèÀ¸¤«¤é¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤Ã¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢ºÊ»Ò°Ê³°¤Î¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤¦¡£
¡ÊÁýÅÄ ÌÀÍø¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë