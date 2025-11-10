大谷翔平の「等身大の黄金像」大阪に登場…驚異の参考価格発表 「大谷翔平 純金コレクション2025」もずらり
ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平の「等身大の黄金像」が関西に初登場することが決まった。高島屋大阪店で11月12日〜17日開催の『黄金展』で特別展示される。
【画像】高さ1.9m…大谷翔平「等身大の黄金像」 純金アイテムもずらり
会場で特別展示されるのは、大谷がバッターとして構えている姿を黄金像にした等身大の「黄金のバッター 大谷翔平」。金製品のパイオニアであるSGCが、大谷公認のもと、金箔1550枚を使用して製作し、高さは大谷の身長と同じ約1.9メートル（台座からバットの先端までは約2.4メートル）。
参考価格は、大谷が昨年打ち立てた記録「50-50（1シーズンで50本塁打・50盗塁以上を記録すること）」と2年連続で50本塁打以上を達成したことにちなみ、税抜5000万円（税込5500万円）。
さらに、「大谷翔平 純金コレクション2025」と題して、直径約5.4センチ、100グラムの純金を使用した大谷のメダルを特別企画品として発売。バッターとピッチャーの2種類で、販売予定価格は各550万円。
また、「純金製フィギュア」も販売予定。種類は「K24 バッター大谷翔平」「K24 ピッチャー大谷翔平」 「K24 二刀流大谷翔平」の3種類で、各10分の1スケールと20分の1スケール。
・K24 バッター大谷翔平
10分の1スケール 1540万円（販売予定価格）
20分の1スケール 495万円（販売予定価格）
・K24 ピッチャー大谷翔平
10分の1スケール 1540万円（販売予定価格）
20分の1スケール 495万円（販売予定価格）
・K24 二刀流大谷翔平
10分の1スケール 3080万円（販売予定価格）
20分の1スケール 990万円（販売予定価格）
