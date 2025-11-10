¡Ö¥ì¥¤¥×¤Î¾ï½¬¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤¬»¦¤·¤¿¡×¤È¿·¾Ú¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä»Ë¾åºÇÂç¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤¿¡Ø¹â¹»À¸¥«¥Ã¥×¥ë¼ºí©»ö·ï¡Ù¤¬¤¤¤Þ¤À¡ÖÌ¤²ò·è¡×¤Ê¥ï¥±¡Ê³¤³°¤Î»ö·ï¡¦1973Ç¯¡Ë
¡Ö¥ì¥¤¥×¤Î¾ï½¬¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤¬»¦¤·¤¿¡×¡Ê2013Ç¯¡¢51ºÐ½÷À¡Ë¡¢¡Ö¿åÆñ»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¡×¡Ê2000Ç¯¡¢51ºÐÃËÀ¡Ë¤È¿·¾Ú¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä1973Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡¢¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥à¡×»²²Ã¹â¹»À¸¥«¥Ã¥×¥ë¼ºí©»ö·ï¤Ï¤Ê¤¼50Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡ÖÌ¤²ò·è¡×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Æ±»ö·ï¤Î¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡×¤È¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿¿Í¡¹¡¢ÌÂµÜÆþ¤ê»¦¿Í¡¢Ææ¤À¤é¤±¤ÎÉÔ¿³»à¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ª¿¿Áê¤¬°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸Åº£ÅìÀ¾81¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¤ò°·¤Ã¤¿Ê¸¸Ë¡ØÆÉ¤ó¤Ç¿Ì¤¨¤í¡ª¡¡À¤³¦¤ÎÌ¤²ò·è¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ô¾×·â¼Ì¿¿¡Õ¼ºí©¤Î3¥ö·îÁ°¤ËÃçÎÉ¤¯Êú¤¹ç¤¦»Ñ¤â¡Ä¡Ö¾Ã¤¨¤¿¹â¹»À¸¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
1973Ç¯¤Î¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥à¡×¤ÎÍÍ»Ò¡¡©getty
Å®»à¤«¡© »¦³²¤«¡© »Ë¾åºÇÂç¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ë¾Ã¤¨¤¿2¿Í
¡¡1973Ç¯7·î28Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥¹¥«¥¤¥é¡¼·´¤Î¥ï¥È¥¥ó¥º¡¦¥°¥ì¥ó¤Ç¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥à¡×¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥°¥ì¥¤¥È¥Õ¥ë¡¦¥Ç¥Ã¥É¡¢¥¶¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î3ÁÈ¤Î¤ß¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¡¢1969Ç¯³«ºÅ¤Î¡Ö¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤è¤ê20Ëü¿Í¤âÂ¿¤¤Ìó60Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢Åö»þ¤Î¥®¥Í¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì´ÑµÒ¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±½£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥¦¥£¡¼¥¶¡¼¡ÊÅö»þ16ºÐ¡Ë¤È¡¢Æ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ó¥¯¥¦¥£¥Ã¥È¡ÊÆ±15ºÐ¡Ë¤â¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢Èà¤é¤Ï²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ÃÂ©¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î¼«Âð¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ±½£¥°¥ê¡¼¥ó·´¤Î¥¥ã¥Ã¥Ä¥¥ë»³ÃÏ¤Î¥¦¥§¥ë¥á¥Ã¥È¡¦¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°Æü¤Î7·î27Æü¡£¹çÎ®¤·¤¿2¿Í¤ÏÍâÆü28ÆüÄ«¡¢Ìó200¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó320¥¥í¡ËÎ¥¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¡£°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¡£¾ì½ê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç1Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬2¿Í¤ò¾è¤»¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Áö¤Ã¤¿¸å¤Ç¹ß¤í¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Èà¤é¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ªÎ»¤«¤é1ÆüÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤¿7·î30Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î´ÉÍý¿Í¤«¤é¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤ÎÊì¿Æ¤ËÈà½÷¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â»ö¾ð¤òÏÃ¤·¡¢·Ù»¡¤ËÁÜº÷¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤â¡¢Åö¶É¤Ï¶î¤±Íî¤Á¤Ç¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁ´¤¯Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Î¾²ÈÂ²¤Ï¿ÆÀÌ¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®·üÌ¿¤Ë2¿Í¤òÃµ¤¹¤¬¡¢¹ÔÊý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ºí©¤«¤é27Ç¯¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö¿·¾Ú¸À¡×
¡¡²¿¤Î¿ÊÅ¸¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼ºí©¤«¤é27Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2000Ç¯6·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥±¡¼¥Ö¥ëTV¶ÉMSNBC¤¬ÈÖÁÈ¤Ç»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¥í¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥É½£¤Ë½»¤àÅö»þ51ºÐ¤ÎÃËÀ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢Èà¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿1¿Í¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦Ï©¾å¤Ç¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤È¥Ü¥Ë¡¼¤Ë¤è¤¯»÷¤¿¼ã¤¤ÃË½÷¤ËÁø¶ø¡¢3¿Í¤Ç¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÅÓÃæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤òÎ®¤ì¤ë¥µ¥¹¥±¥Ï¥ÊÀî¤ÇµÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢½÷À¤¬Àî¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅ®¤ì¡¢¤½¤ì¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ¤â¿å¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï±Ë¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÆü¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤È¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¿åÆñ»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢·Ù»¡Åö¶É¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÅ®»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤¬¤É¤³¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÃËÀ¤¬µõµ¶¤Î¾Ú¸À¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ë¤·¤í¡¢Èà¤ÎÏÃ¤ò´°Á´¤Ë¿®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é13Ç¯¸å¤Î2013Ç¯10·î¡¢Ì¤²ò·è»ö·ï¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥µ¥ê¥Ð¥ó·´¤Î·Ù»¡Åö¶É¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£ºß½»¤Î51ºÐ½÷À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊÅ´¿Í¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë