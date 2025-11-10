¡ÔÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î¤½¤Î¸å¡Õ¹â¹»À¸¥«¥Ã¥×¥ë¼ºí©¤«¤é40Ç¯¸å¡Ö¿·¤¿¤Ê¾Ú¸À¡×¤¬¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â»ö·ï¤¬²ò·è¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ê³¤³°¤Î»ö·ï¡¦1973Ç¯¡Ë
¡Ò¡Ö¥ì¥¤¥×¤Î¾ï½¬¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤¬»¦¤·¤¿¡×¤È¿·¾Ú¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä»Ë¾åºÇÂç¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤¿¡Ø¹â¹»À¸¥«¥Ã¥×¥ë¼ºí©»ö·ï¡Ù¤¬¤¤¤Þ¤À¡ÖÌ¤²ò·è¡×¤Ê¥ï¥±¡Ê³¤³°¤Î»ö·ï¡¦1973Ç¯¡Ë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1973Ç¯¡¢»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥à¡×¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¡¢¹â¹»À¸¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£27Ç¯¸å¡¢¡ÖÀî¤ÇÅ®¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿·¾Ú¸À¤¬Éâ¾å¤·¡¢¤µ¤é¤Ë40Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤Ï¥ì¥¤¥×¤Î¾ï½¬¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¾Ú¸À¤â¨¡¨¡¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ö·ï¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤À¡ÈÌ¤²ò·è¡É¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿¿Í¡¹¡¢ÌÂµÜÆþ¤ê»¦¿Í¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¡¢¸¶°ø¤Î¤ï¤«¤é¤Ì²ø¸½¾Ý¡¢Ææ¤À¤é¤±¤ÎÉÔ¿³»à¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ª¿¿Áê¤¬°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸Åº£ÅìÀ¾81¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¤ò°·¤Ã¤¿Ê¸¸Ë¡ØÆÉ¤ó¤Ç¿Ì¤¨¤í¡ª¡¡À¤³¦¤ÎÌ¤²ò·è¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ô¾×·â¼Ì¿¿¡Õ¼ºí©¤Î3¥ö·îÁ°¤ËÃçÎÉ¤¯Êú¤¹ç¤¦»Ñ¤â¡Ä¡Ö¾Ã¤¨¤¿¹â¹»À¸¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¿·¾Ú¸À¡ÖÉã¿Æ¤Ï¥ì¥¤¥×¤Î¾ï½¬¼Ô¡×
¡¡2013Ç¯10·î¡¢Ì¤²ò·è»ö·ï¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥µ¥ê¥Ð¥ó·´¤Î·Ù»¡Åö¶É¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£ºß½»¤Î51ºÐ½÷À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡1973Ç¯Åö»þ¡¢Èà½÷¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥È¥¥ó¥º¡¦¥°¥ì¥ó¤«¤éÌó20¥Þ¥¤¥ëÎ¥¤ì¤¿¥¦¥§¥¤¥ó¤È¤¤¤¦³¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ±Ç¯7·î28Æü¤ÎÃë´Ö¡¢Éã¿Æ¤ÈÃÏ¸µ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤Ë¶á¤Å¤¤¤ÆÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Èà½÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤Ï¥ì¥¤¥×¤Î¾ï½¬¼Ô¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤âÉã¿Æ¤ËÀÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£
¾Ã¤¨¤¿2¿Í¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä
¡¡¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢»ö·ï¸å¤Ë¤½¤ÎÉã¿Æ¤¬2¿Í¤Î¼ºí©¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï·¡ºï´ï¶ñ¤È¥½¥Ê¡¼¤òÍÑ°Õ¡¢»àÂÎÈ¯¸«¸¤¤âÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Èà½÷¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¦¥§¥¤¥ó°ìÂÓ¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤·ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ý³Ï¤Ï³§Ìµ¡£Åö»þ¤Þ¤ÀÂ¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤½¤ÎÉã¿Æ¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤È¥Ü¥Ë¡¼¤ÏÅ®»à¤·¤¿¤Î¤«¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£2¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ïº£¤â¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÆü¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊÅ´¿Í¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë