11月9日、辻希美がInstagramを更新。次女の出産前に撮影した、家族の集合写真を公開した。

【写真】次女妊娠中のマタニティSHOTや、3ヶ月の記念写真を公開

11月7日に、著書『杉浦家、７人生活スタートです。』を発売した辻。この日の投稿では、現在5児の母である辻が子育てや仕事などについて触れた同書籍について、「18年間の気持ち、子ども達からの言葉や写真…杉浦家の事がギュッと詰まった１冊になっています」と紹介。

続けて、「子育に正解は無いと私は思います!! なのでこの本が正解ではありません!!(原文ママ)」「だけど、この本を通じて1人でも多くの方に勇気を持って貰えたら嬉しいなと思っています」「是非読んで頂けたら嬉しいです」といった想いを綴ると同時に、次女妊娠時に撮影した家族の集合写真や、ふっくらとしたお腹のマタニティショットなどを公開した。

なお、次女は8月8日に誕生しており、同Instagramの11月8日の投稿では、「夢空が産まれて今日で３ヶ月が経ちました」「早いょ…早過ぎるょ… あっという間にあの出産から３ヶ月…」と報告。

そして、「日々バタバタしているからこそあっという間に大きくなっちゃうから１日１日を大切にしようと改めて感じます」「ほ〜んとに可愛くて癒しガール いつも幸せをありがとう」とコメントし、次女の写真も掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルInstagramより