¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯11·î10Æü¡Á11·î16Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯11·î10Æü¡Á11·î16Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
±¿µ¤¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ø¡£
ÌîÀ¸¤Î´ª¤¬±Ô¤¤¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¤À¤Ê¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Æâ¿´¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¡¢ÍÍ»Ò¸«¤Ç¡×¡Ö¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¡×Åª¤Ê·×»»¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Á´ÉôÁá¤Þ¤ê¤½¤¦¡£¤â¤¦Æ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬Æß¤¤¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿1¿Í¤Ç¤âÀè¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¡£¤¢¤È¤«¤é¡Ö¤³¤Ã¤Á¤À¤è¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç½ª¤ï¤ê¤½¤¦¡£¶Á¤«¤Ê¤¤¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢´¶ÅÙ¤Î°ã¤¤¡£º£¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÍÆÇ§¤ò¡£
°¦¤Ï¡¢¶¯¤¤¥ê¡¼¥É¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
