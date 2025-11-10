仕事のデキる人とデキない人はなにが違うのか。銀座の高級クラブ「クラブ由美」のオーナー・伊藤由美さんは「仕事のデキる人は物を大切に扱うことができる。物を大切にする姿勢は人間関係にも表れる。物を大切にできない人は、コンビニであるものをよく買っている」という――。（第1回）

写真＝iStock.com／adomer ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／adomer

■「貰った物」の扱い方で本性が分かる

長年にわたり銀座の高級クラブのオーナーとして、多くの成功者、そしてそうではない人たちと接してきた私には、「仕事のデキる人」と「できない人」を見分けるいくつかの基準があります。そのうちのひとつが、その人の「物への接し方」です。

仕事のデキる人というのは、単に「物持ちが良い人」ではありません。本当に大切なのは、「物を大切にできるかどうか」という一点です。

自分で購入した物には愛着があるという人は多いでしょうが、人からいただいた物に対して「どうせタダでもらったものだから」とぞんざいに扱い、最悪の場合「貰ったことすら忘れている」という人もいます。この態度は、物を大切にしていないだけでなく、贈り主の気持ちを軽視していることの表れです。

物を大切にできる人は、その物に対する愛着や感謝を、人に対しても持つことができます。物へのリスペクトは、「人を大切にする心」へと通じています。高級クラブのオーナーとして多くの人を見てきましたが、物を粗末に扱う人は、人の縁も簡単に切ってしまう傾向にあると感じています。「物を大切にできるかできないか」ということは、「人を大切にできるかできないか」に繋がっているのです。

■デキる人は同じものを買い続ける

気に入ったものを長く使い続けることは、一途さの証明であり、やがてその人を表すキャラクターになっていきます。仕事のデキる人、人のことを大切にできる人は、仕事道具にしても、趣味で使っているものにしても、ひとつのものを大事に使い続けることができます。

たとえばカバンにしても、仕事のデキる人はひとつのものを修理しながら長く使い続けますし、もし壊れてしまってもまた同じカバンを買い直す印象があります。ひとつのものを使い続けられるのは、人に対しても同じように丁寧な接し方ができると私は考えています。

お客様のなかには、ご親族から譲り受けた高級時計を大切に使われれている方もいらっしゃいました。譲ってくれた相手の想いをきちんと受け止めて、大切に時計をつけているその姿勢に、そのお客様の普段の人間関係が透けて見えるようでした。なので、お客様が大切に使われていそうな物を身に着けている場合は、どういった由来やこだわりがあるのかを聞くことにしています。

同じものを長く使い続けることの価値は、単なる節約や物持ちの良さだけではありません。「自分は同じものを使い続けている」という事実が、その人の自信へとつながる部分もあります。それが、仕事のデキる人に共通する特徴なのです。

一方で、次から次へと新しいものが欲しくなる「飽きっぽい人」は、結局のところ、自分の軸が定まっておらず、自信がないように感じます。例えば、ずっと欲しかった高級バッグを手に入れても、すぐに次のバッグが欲しくなってしまうのは、愛着よりも興味が優先されているからです。そうしたこだわりのなさ、軸のなさは人間関係や仕事ぶりにも影響します。

著者提供 伊藤由美さん - 著者提供

■デキない人はビニール傘を買う

では、「物を大切にできない人」、あるいは「仕事のデキない人」はどんなものを買い、どのように扱っているのでしょうか。

分かりやすい例がビニール傘です。急な雨でコンビニに入り、安価なビニール傘を買い、雨が上がればすぐに置き忘れるか、壊れたら捨てる。この行動は、「使い捨て文化」の典型です。

もちろん、急な雨でビニール傘を買うこと自体は仕方ありません。ですが、ビニール傘を安易に購入し、使い捨てにする行動の裏には、「また買えばいい」「所詮、安い物」という、物を軽視する心の在り方があると私は考えています。

この考え方は、物を簡単に使い捨てにするだけでなく、やがて人や周囲への無関心へと姿を変えていきます。物を大切にできない人は、人も大切にできません。物に対して「壊れても替えが利く」と考えて雑に扱う人は、人への接し方もどこか雑になってしまうのです。

■「3円のビニール袋」を買うことの危うさ

「物を大切にできない人」が買っているのは、ビニール傘だけではありません。それ以上に気になるのが、コンビニのレジで3円や5円で買えるビニールのレジ袋です。

伊藤由美『選んではいけない男、選んではいけない女』（ワニブックス）

エコバッグが普及した今、「3円なんだから」とレジ袋を買い続ける行為は、環境に対する気づかいが足りていません。レジ袋がプラスチックゴミとなって海洋に流れ、マイクロプラスチックとなって魚の体内に入り、やがて人間の体に戻ってくるという事態が起きています。

「数円程度なんだから、お金を払えばいい」という感覚ではなく、「なぜレジ袋が有料化になったのか」ということ考えてほしいのです。

私は動物愛護や環境保護の活動に関わっていたこともあり、いまでも必ずエコバッグを持ち歩いています。「物を大切にできない人は、人も大切にできない」と述べてきましたが、地球の環境まで「気づかい」ができる人こそ、一流の人間なのではないでしょうか。

写真＝iStock.com／CreativeJP ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／CreativeJP

■外国人による「ごみのポイ捨て」が増えている

最近の銀座では、観光客の増加に伴い、ポイ捨てが著しく増加しています。ガードレールの中に缶ビールの缶が置いてあったりするのを見ると、悲しくなります。もちろん、文化の違いということもあるかもしれませんが、ごみをポイ捨てするということは、環境や街の景観への気づかいが足りないと言わざるを得ません。

私のお店の女の子たちは、場を大切にする意識からか、積極的にゴミ拾いをすることを心がけています。「自分だけでなく、周囲の人の仕事もスムーズに進むように」と行動することは、チームプレーである仕事の基本です。そして、それが「人を大切にする心」を育んでいくのです。

ゴミ拾いは誰もやりたがらないことですし、地味なことです。ですが、そういう行動の積み重ねによって「やっぱりあの人、ちゃんとしてるね」と思ってもらえるかどうか。社会人としての評価は、こうした日々の行動に表れるのです。

■自分だけでなく“周囲を見通す視点”が重要

仕事のデキる人は、自分だけでなく「周囲を見通す視点」を持っています。コピー用紙の補充をしない、会議室のイスを元に戻さないといった「そのままにしっ放し」の行動は、次に使う人への配慮や気づかいの意識に欠けている証拠です。

「物に対する大切にできるかどうか」は「人を大切にできるかどうか」に繋がり、さらに「地球を大事にできているか」という大きな視点にまで繋がっています。地球が滅びてしまったら、我々が住む場所はなくなってしまいます。

自分中心ではなく、周囲への「気づかい」を忘れない振る舞い。この自分本位ではない視点こそが、私が「仕事のデキる人」を見抜く、最も重要なポイントなのです。

----------

伊藤 由美（いとう・ゆみ）

銀座「クラブ由美」オーナー

東京生まれの名古屋育ち。18歳で単身上京。1983年4月、23歳でオーナーママとして「クラブ由美」を開店。以来、“銀座の超一流クラブ”として政治家や財界人など名だたるVIPたちからの絶大な支持を得て現在に至る。「一般社団法人 銀座社交料飲協会」の常任理事を務める。

----------

（銀座「クラブ由美」オーナー 伊藤 由美）