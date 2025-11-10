ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö»Ò°é¤ÆÂçÊÑ¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤º¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡¡±Ê±ó¥¢¥¤¥É¥ë¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ï11·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÅçÍ¥»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö»Ò°é¤ÆÂçÊÑ¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß³«ºÅ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤º¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡¡±Ê±ó¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö°ì½ï¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ÎÄÉµ¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°2025 #yukoroom¡×¤ÎºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò2Ëç¸ø³«¤·¤¿ÂçÅç¤µ¤ó¡£¡ÖÃë¤ÎÉô¤ÈÌë¤ÎÉô¤ÇÆóÉô¹½À®¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2Ëç¤È¤âÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤ÏÂçÅç¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¸µAKB48¤Ç¥Á¡¼¥àK¤À¤Ã¤¿½©¸µºÍ²Ã¤µ¤ó¡¢µÜß·º´¹¾¤µ¤ó¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2ËçÌÜ¤ÏÂçÅç¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1ËçÌÜ¡¢¤³¤ì¤¾¿´Í§¥È¥ê¥ª¤Ã¤Æ¤æ¡¼¼Ì¿¿¡×ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Æü¤ÎÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö1ËçÌÜ¡¢¤³¤ì¤¾¿´Í§¥È¥ê¥ª¤Ã¤Æ¤æ¡¼¼Ì¿¿¡×¤ò¸ø³«¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢½©¸µ¤µ¤ó¡¢µÜß·¤µ¤ó¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ôºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2Éô¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡¡ÂçÅçÍ¥»Ò¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë²ó¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤È¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¤¯ÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÎÂçÅç¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
